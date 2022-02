Violencia de género creció en Sinaloa durante 2021

Culiacán, Sin.- Sinaloa cerró el 2021, con un incremento en delitos cometidos en contra de las mujeres, reconoció la Secretaria de las Mujeres, Teresa Guerra Ochoa.

La funcionaria estatal señaló que el delito de violación sexual tuvo un aumento del 17 por ciento en el último año. Sin embargo, en los últimos tres años este lleva un alza del 54 por ciento.

Procedimientos abreviados impiden el acceso de justicia en mujeres violentadas

Sin emitir cifras, dijo que en materia de asesinatos contra mujeres, el 2021, superó las cifras del 2020.

Guerra Ochoa compartió que, durante un diagnóstico realizado por la dependencia a su cargo, se observó que en los últimos 3 años la violencia en el hogar también se disparó hasta un 47 por ciento, donde no sólo las mujeres sufrieron maltrato, sino también niños y adultos mayores.

"Los esfuerzos que tenemos que hacer son mayores, la estadística de las mujeres que han sido víctimas de violencia familiar también ha ido al alza", comentó.

Dijo que el incremento de delitos contra la mujer, se ve reflejado en las estadísticas de denuncia ante los ministerios públicos y la propia secretaría.

"Se han incrementado las denuncias y nosotros también hemos recibido a más mujeres, eso significa más retos. El hecho de que las mujeres estén denunciando la violencia sexual, la violación, es un reto también para la fiscalía", añadió.

Tere Guerra argumentó que otro de los detonantes para que se disparara la violencia de género también fue la pandemia y el confinamiento en los hogares.

Ante eso, dijo que podrían aumentar las cifras de agresores, pues los adolescentes y niños que sufren de algún tipo de violencia familiar o que observan maltrato hacia la mujer, podrían replicar estas conductas en la sociedad.

Aumentaron las carpetas de investigación

La titular de la Secretaría de las Mujeres mencionó que una comparación del 2018 con el 2021, hace notar un incremento del 47 por ciento en carpetas de investigación por casos de violencia en el hogar.

Según los datos de la Fiscalía General del Estado, en 2012, se abrieron mil 675 carpetas de investigación, teniendo a las mujeres como afectadas, para el 2021, Sinaloa cerró con 4 mil 730 carpetas de investigación.

"Esto nos habla de la gravedad de la incidencia de la violencia familiar, Si no tenemos hogares sin violencia no vamos a tener paz social, no hay manera de erradicar la violencia si en los espacios sagrados que deben ser espacios más seguros no vamos a tener paz social", agregó.

Finalmente, dijo debe generarse una coordinación entre la SeMujeres y la Fiscalía General del Estado, para atacar la violencia contra la mujer.









