Pobladores de Mazatlán se enferman a causa de las constantes fugas de drenaje

Mazatlán, Sin.- Hace un mes Felipe Estrada Flores, vecino de la calle Juan Cordero de la Ampliación Villa Verde, notó como sus vecinos comenzaban a enfermarse muy seguido de vómitos, náuseas, dolores de cabeza e incluso algunas infecciones en la piel.

Al ir al médico, a la mayoría de ellos los diagnosticaron con anquilostomiasis, una enfermedad que es causada por parásitos intestinales y la cual se caracteriza por dolores abdominales, diarreas, anemia y pérdida de apetito, que si no se trata como se debe, puede llegar a ser mortal.

La principal causa para haber adquirido el padecimiento la tienen afuera de sus casas desde hace ocho meses: fugas constantes de aguas negras.

Don Felipe, de 60 años de edad, aún no se ha enfermado, pero teme que de seguir respirando todos los días los malos olores, así como estar en contacto directo con el drenaje estancado, también termine en el Seguro Social o con un doctor particular.

La fuga de aguas negras . Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"Ya ha habido varias personas que han tenido infecciones en la piel, síntomas de vómitos, dolor de cabeza, dolor de estómago, ha sido un problema constante, esto ya es insoportable, hemos tratado de hablar con el secretario del alcalde, aunque no nos ha dado respuesta, él dice que ha hecho todo, pero no ha hecho nada realmente, no ha llegado ni siquiera aquí Protección Civil, nos tienen en el olvido entre la peste", dice.

En la Ampliación Villa Verde residen alrededor de 40 familias, las cuales están expuestas día y noche, sobre todo desde hace un mes cuando empezaron las lluvias en la ciudad, al contacto directo con las aguas negras, aunque el problema ha sido constante desde hace tres meses.

“Nos hemos tenido que tragar toda la peste y estar expuestos a potenciales infecciones y esto sucede cada año durante la época de lluvias; han venido a arreglar, pero no de la mejor manera, debido a que no hay solución y las personas que vivimos aquí ya nos sentimos desesperadas por esta terrible incomodidad”.

Además de la anquilostomiasis, también pueden contagiarse de cólera, hepatitis o disentería, enfermedades que son causadas por estar en contacto directo con las aguas negras.

Desesperados, han tenido que tomar medidas entre ellos mismos para prevenir más infecciones, como salir lo menos posible de sus hogares, utilizar cubrebocas dentro de sus hogares y cuando salen a la tienda, escuela o trabajo; además de tener siempre las puertas y ventanas cerradas.

“Hasta para comer es una terrible incomodidad la que se siente, pues el olor a drenaje es demasiado fuerte, muchas veces hemos llegado a perder el apetito por la gran peste que abunda en la calle”.

La Ampliación Villa verde es una de las 30 colonias de Mazatlán que cada temporada de lluvias tienen fuertes problemas con el desbordamiento del drenaje. Don Felipe, así como sus vecinos, siguen a la espera de que Jumapam, el Ayuntamiento o incluso Protección Civil acudan al asentamiento para que puedan ponerle freno a este fuerte foco de infección que no los deja vivir tranquilos.

DATOS

40 familia afectadas

3 meses tiene la problemática.