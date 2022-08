En Mazatlán ya no aguantan las fugas de drenaje

Mazatlán, Sin.- Desde hace más de tres meses los desbordamientos de drenaje han sido una constante en la calle Segunda Potrero del Llano, en la colonia Gabriel Leyva, por lo que los habitantes de la zona, cansados de la situación, bloquearon este lunes por la mañana una parte de la avenida del mismo nombre en protesta a la problemática.

El cierre fue a la altura de la Cervecería del Pacífico, por lo que los autos tuvieron que buscar una ruta alterna para poder pasar la vialidad.

También te puede interesar: Vecinos de Villa Satélite reclaman pavimentación

"La Jumapam está a tres cuadras de aquí y no es posible que no lleguen a arreglar este cochinero que hay, ni para ir a la tienda se puede pasar, porque a fuerzas tienes que pasar por la banqueta y ya después te bajas y a pisar el lodo o los charcos de agua que hay por ahí, no es justo, pero a la hora de pagar el recibo lo quieren rápido, porque si no te llega en rojo, con qué cara se animan a pedir eso", aseguró Gloria, vecina de la colonia.

COLONOS EN RIESGO

Este problema ha causado diversos accidentes, debido a que hay pedazos de concreto y adoquín por la calle, a causa de un trabajo inconcluso; desde carros atascándose en los pozos hasta bicicletas que han caído en los charcos; alrededor de 10 incidentes ha habido en la zona durante las últimas dos semanas.

La fuga de aguas negras lleva ya más de tres meses. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"Todo este problema ya debe de ser tratado pronto porque imagínate, ya le pasó algo a los adultos que pasan por ahí, se han caído y hace no mucho un niño que andaba en bicicleta también se lastimó, tantos pozos que hay y tanta agua que hay, y ya desde hace 3 meses que no se paran para acá", señaló una vecina.

Las aguas negras han causado que los habitantes de la popularmente conocida "Ciudad Perdida" tengan malestares estomacales, pues señalan que los malos olores se penetran en sus hogares.