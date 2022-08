Denuncian habitantes de Urías problema eterno de drenaje

Mazatlán, Sin.- Vecinos de la calle Ladrillera de la colonia Urías se quejan de una fuga de drenaje que tiene ya seis meses sin que sea reparada por la Jumapam.

"Tiene fácil seis meses, han venido según a arreglar, pero nada más es cuestión de un día o máximo 2 y ya se vuelve a inundar toda la calle, no arreglan bien, es un peligro que eso siga ahí. En veces mueven los señalamientos, los mismos, plebes vagos de la colonia y los carros o motos no ven la alcantarilla abierta y terminan sufriendo un accidente; no falta mucho para que tengamos una tragedia por culpa de que no arreglan bien", comentó Guadalupe González, quien atiende una tienda de abarrotes justo a un costado de la alcantarilla.

Cuando la alcantarilla rebosa, la calle se inunda completamente, lo que representa un riesgo tanto para automovilistas como para peatones, ya que las aguas negras tapan por completo la coladera, que además está sin tapadera.

Malos olores

La peste es tan fuerte que vecinos del área comentan que llegan a tener hasta dos abanicos prendidos en sus casas para hacer que el olor no se perciba tanto; los malos olores también causan afectaciones a los comercios de comida que se encuentran en la zona.

"Uno tiene que hacer lo posible por seguirle, porque no es fácil, aquí gracias a Dios estoy vendiendo lo normal, porque los vecinos ya son clientes de años, pero sí es una batalla porque no pueden subir bien la banqueta y cuando pasa un carro, los chispea de aguas negras o deja un desastre en las banquetas", aseguró Guadalupe González, comerciante del área.