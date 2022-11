Piden alumbrado público en la colonia Universo

Mazatlán, Sin.- Vecinos de la colonia Universo constantemente son víctimas de robos y asaltos debido a que en este asentamiento el alumbrado público es muy deficiente, hay muchos lotes baldíos y pocos rondines de patrullas, lo que propicia condiciones favorables para que los vándalos hagan de las suyas.

Este martes un grupo de colonos asistió al palacio municipal con la intención de entrevistarse con el director de Bienestar Social, Tonatiú Guerra Martínez, pues desde hace un mes habían hecho una serie de peticiones, sobre las necesidades de la colonia, y hasta la fecha no les ha dado respuesta.

"Hay riesgos por la oscuridad, nos dijeron que iban a llegar unas luminarias, esperamos que nos tomen en cuenta", señaló Juan Carlos Lizárraga, vecino de la colonia.

Es en la calle Chiquita, entre calle Proyecto y Sol, dónde están solicitando que se reparen las únicas tres luminarias que hay, también que se pavimente la vialidad y se limpie el arroyo contiguo. Ahí habitan más de 10 familias.

En el olvido

Para Juan Carlos es un de las colonias más marginadas y abandonadas de Mazatlán; se formó hace 16 años y desde entonces todos los presidentes municipales es su momento han ido a pedir el voto en campaña, les hacen promesas y después se olvidan de ellos.

"Que no nos dejen en el olvido, ahorita ya cambiamos de presidente, ya no sabemos porque sacan y meten gente y ya no les interesa lo que ya estaba en pie", agregó.

Inseguridad

Los colonos mencionaron que han tenido problemas conos vándalos, pues, andan arriba de las casas, de techo en techo buscando que sustraer, además de que las calles son inseguras por la falta de alumbrado público; cuando los estudiantes regresan de la escuela, con el cambio de horario, ya está muy oscuro.