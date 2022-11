Por falta de alumbrado público, la inseguridad reina en Nueva Galaxia

Mazatlán, Sin.- Habitantes de la calle Virgo del fraccionamiento Villa Galaxia aseguran vivir en un ambiente de inseguridad, ya que desde hace dos meses el alumbrado público no funciona, lo que ha provocado que los asaltos y robos hayan aumentado. Lo peor de esta situación es que el problema ya ha sido reportado a las autoridades, pero no han hecho algo para solucionar la problemática.

"Ya realizamos varios reportes, pero no han venido a solucionar el problema, están apagadas las lámparas, antes venían a arreglar cuando no servían, pero apenas arreglaban unas y se descomponían las otras, no lo hacían bien o los materiales eran de mala calidad, no sé, pero sí está mal", comentó Lizbeth, vecina del asentamiento.

Afirmó que ya reportaron el problema con Alumbrado Público del Ayuntamiento, pero que todavía nadie acude a revisar.

Asimismo, señaló que muchos negocios tienen que cerrar temprano debido a las fallas del alumbrado público para evitar asaltos. Tan solo la semana pasada, tres negocios fueron víctimas de atraco, lo que causó temor entre los locatarios del sector.

Lizbeth comentó que, ante esta situación, son los comerciantes de la zona son los que salen perdiendo porque dejan de ganar por cerrar temprano.

“A partir de las 6 de la tarde muchas tiendas están cerrando, desde que cambió el horario el 31 de octubre. Sé que van pocos días, pero ya nos preocupamos los que tenemos nuestras tiendas de abarrotes, nos pueden asaltar o hacer algo peor que quitarnos algo de dinero, es muy frustrante, porque en veces hasta dejamos de vender por el miedo", comentó Esteban, comerciante de una tienda de abarrotes del lugar.

También prefieren que los niños no salgan tan noche, ya que la zona se queda muy oscura y el riesgo de inseguridad es mayor.

La vecina refirió que ante los riesgos muchos han decidido cerrar sus puertas a las 6 de la tarde cuando antes lo hacían a las 8. Señaló que es necesario que se arreglen las luces para evitar que esto siga pasando.

Piden más vigilancia

Los habitantes del asentamiento también pidieron a las autoridades que se incrementen los rondines policiacos.

“Rara vez se ve a una patrulla por la zona, por eso también es importante que regresen los rondines, eso tal vez nos ayude un poco en lo que arreglan las lámparas”, agregó Esteban.