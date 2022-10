Se olvidan de la colonia Montuosa en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Entre baches, fugas de agua y falta de alumbrado público, así es como viven actualmente los habitantes de la privada Quintana Roo de la colonia Montuosa.

Debido a que la vialidad se queda a oscuras en la noche, en las últimas dos semanas se han desatado los robos y asaltos.

"En días pasados asaltaron a mi hijo y eso me preocupó mucho, él tiene 17 años, venía de la preparatoria, ahora diario prefiero ir por él, está muy feo por aquí, nos tienen en el olvido, parece que ni existimos por aquí", señaló Katia, vecina del lugar.

Agregó que algunos de los delincuentes que asaltan ya han sido identificados, pero las autoridades no han hecho algo para solucionar la problemática.

"Yo, si identifico a uno, le voy a meter demanda sin pensarlo, porque ya nos han dicho que fue uno o que fue el otro, pero en cuanto sepa quién fue el que le quitó el celular y sus cosas a mi hijo, lo voy a meter a la cárcel. Desde que estamos a oscuras se han incrementado los asaltos, en las últimas dos semanas mínimo un asalto diario", agregó.

¿Y las calles?

Los baches que existen en las calles son otra situación que han reportado al Ayuntamiento sin tener mucho éxito, pero esperan que ahora que el presidente municipal, Luis Guillermo Benítez Torres, anunció que se gastaron 28 millones de pesos en la compra de maquinaria para arreglar calles y caminos en la zona rural que se vieron afectados por las lluvias, la Montuosa sea considerada.

“Esperamos que con tanto gasto que hacen se vean resultados próximamente porque aquí ni siquiera han venido a ver cómo está la calle. Aquí se ocupa que se pavimente, ya se han accidentado varias personas a causa de los pozos, aunque anden a pie, ni eso los salva de sufrir un tropezón o que se les estampe a los carros una moto”, comentó Pedro, un vecino del lugar.

En los últimos días, han ocurrido ya varios accidentes, entre ellos el de un vecino que andaba en su motocicleta y al no ver de noche, se estampó un bache y terminó herido.

"Se raspó muy feo y la moto terminó en mal estado, afortunadamente se le pudo rescatar a tiempo para que no le pasara nada, yo creí que había roto un hueso o algo, pero no, solo fueron raspones y moretones los que le salieron, lo bueno que él es que no salió más lesionado", añadió Pedro.

Otra de las cosas que comentan que el gobierno tiene en el completo olvido son las áreas verdes, las cuales algunas personas han agarrado de basurero, además de que la maleza está muy crecida.

"Somos nosotros mismos los que tiramos la basura ahí, la maleza ha crecido, fácil son 3 años que no le dan mantenimiento, desde antes de la pandemia del Covid-19, es muy injusto, porque arreglan otras calles y aquí no", dijo Mireya.