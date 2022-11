Piden tianguistas rehabilitación de la plazuela de la colonia Flores Magón

Mazatlán, Sin.- Desde hace más de tres años los comerciantes del tianguis de la colonia Flores Magón han pedido apoyo al Ayuntamiento de Mazatlán para que remodelen la zona en la que comercian los días martes, jueves y domingo, pues actualmente la plazuela se encuentra en un estado deplorable.

El mal estado del lugar comienza desde la cancha de basquetbol, que actualmente no tiene canastas, mientras que las banquetas del parque se encuentran llenas de grietas, así como el kiosco.

También puedes leer: Corren las aguas negras por el fraccionamiento Villa Satélite

"Ya nomas faltan las rejas y los guardias para que esto parezca cárcel, hemos estado tocando las puertas del Ayuntamiento, pero no pasa nada, y con el cambio de administración esto será más difícil todavía, porque el ‘Químico’ no hizo nada en tanto tiempo, ahora quién sabe si el nuevo presidente le meta mano por aquí", dijo Alma, comerciante del tianguis.

La representante y vocera de los comerciantes, Blanca Lazcano, señaló que en septiembre del año pasado elementos de distintas dependencias gubernamentales se comprometieron a asistir al sitio para darle una cara nueva, pero que solamente Parques y Jardines acudió una vez para quitar la maleza y algunos árboles que estorbaban, pero de ahí en fuera no han recibido ningún tipo de ayuda.

El lugar cuenta con alrededor de 300 comerciantes, los cuales diariamente aportan 20 pesos y un permiso anual de mil pesos.

"No vemos los impuestos que nos cobran ni nada para nosotros, solo veo mucha falta de apoyo aquí, no nos brindan nada a nosotros, ahora que es una nueva administración, esperamos que este cambio sea para bien, porque en la gestión del Químico no se vio retribuido nada, da vergüenza el estado de la plazuela, ojalá que este nuevo alcalde si voltee para acá", afirmó Lazcano.

Esperan buenas ventas

Para la próxima temporada navideña, los comerciantes esperan incrementar sus ventas hasta en un 60 o 70 por ciento, que es lo que regularmente se incrementa cada mes de diciembre.