Obsoletos, más del 50% de camiones recolectores de basura en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Diariamente, en promedio, se recolectan en Mazatlán entre 540 y 560 toneladas de basura, y los fines de semana, con el arribo de visitantes, la captación de deshechos aumenta hasta alcanzar las 600 toneladas, informó Miguel Luis Morales Lizárraga, director de Servicios Públicos.

"Los lunes y martes es cuando hay más captación de deshechos y llegamos a las 600 toneladas, el resto de la semana entre 540 y 560 toneladas", informó.

El servicio se brinda en 62 rutas; 43 en la mañana y 19 en la tarde noche, algunas de ellas recorren hasta los 100 kilómetros al día.

Agregó que el parque vehicular con el que se cuenta es de 50 camiones recolectores, de los cuales solo 20 están en buenas condiciones, el resto, frecuentemente sufre descomposturas, pues ya alcanzaron su vida útil, lo que ha perjudicado para brindar el servicio eficazmente, aunque aseguró que con las unidades que se tiene se saca el trabajo adelante.

"Normalmente traemos 38 unidades y a veces alcanzamos las 40, si no fallaran tendríamos las 43 rutas sin problemas que es la más pesada, pero se arreglan unos y otros sufren descomposturas", agregó.

Morales Lizárraga mencionó que la recolección en general se hace cada tercer día, pero hay asentamientos como el Infonavit Playas, Jabalíes y Alarcón, donde diariamente pasa el camión, ya que no se respetan los días para sacar los residuos, lo que significa un esfuerzo extra, tanto del personal como de las unidades.

"No queremos ver la ciudad sucia, nos esforzamos y tratamos de darle el servicio diario. Es importante reconocer quienes si aportan su granito de arena, hay quienes no, es la invitación a qué se respeten los días, una vez pasando el cambio que ya no saquen basura nuevamente, demeritan el trabajo que vienen haciendo los compañeros", mencionó.

A mediados de octubre llegarán cinco camiones nuevos para reforzar el servicio, con estos ya van 15 en total que se han comprado en la actual administración.









