Recolectores de basura "arriesgan el físico" en camiones de volteo

Escuinapa, Sin.- El uso de camiones de volteo que se ha implementado para los trabajos de recolección de basura en el municipio ha puesto en riesgo la integridad física de los empleados del área de la recolección de basura.

Estas unidades se han utilizado, por la falta de unidades para ofrecer el servicio de recolección de la basura por parte de la comuna.

Los empleados señalaron, que al no contar los volteo con las medidas de seguridad necesarias para ellos, varios ya se han golpeado y resultado lesionados.

"Ya vamos varios que nos hemos golpeado o lastimado alguna mano, un pie o un brazo, porque en las góndolas el trabajo es más difícil, tenemos que andar aventando los tambos, las javas y algunos botes pesados" expuso uno de los empleados de manera anónima.

Asimismo, dijo que se tienen que andar subiendo y corriendo el riesgo de sufrir alguna caída.

"Lo que el Gobierno quiere es que el trabajo se saque a delante como sea, pero no piensan en nosotros, Dios no lo quiera se llega a caer un compañero, en una de esas se nos anda hasta matando, porque no nos dan el equipo necesario para protegernos".

Además, señalaron que los compañeros que han resultado afectados, le han batallado para que se les brinde el apoyo para la atención médica, lo que hace más complicada aún su situación.

"Tenemos que andar poniendo de la bolsa para atendernos y luego batallamos para que nos paguen la factura de los gastos médicos, ahorita nos está yendo mal por todos lados".

Por último dijeron, que de ser necesario, van a tener que suspender labores, ya que no les es conveniente estarse jugando la vida, en la situación que han estado trabajando.









