Rechazan usuarios el incremento a la tarifa del transporte urbano

Culiacán, Sin.- En el primer día en que entró en vigor el incremento del transporte público en Sinaloa, los usuarios pagan más por el mismo servicio que, algunos consideran todavía es insuficiente.

El anuncio por Gobierno del Estado fue ayer por la tarde, es decir, unas horas antes de que el aumento de 50 centavos se aplicara este sábado 17 de julio y las reacciones en redes sociales no se hizo esperar por personas que consideran que no se debió haber dado este incremento.

La justificación por parte de los transportistas es que el aumento fue de acuerdo a la aplicación del porcentaje del Índice Nacional del Precios al Consumidor, calculado y publicado por el Banco de México correspondiente al año 2020.

En las primeras horas de este día, los pasajeros cumplen con el nuevo precio establecido, el cual ya se tiene escrito en la ventana de los camiones. Sin embargo, es evidente que no están de acuerdo con la nueva tarifa.

Cada vez que la autoridad estatal anuncia un nuevo aumento en el transporte público, las inconformidades por parte de la ciudadanía son las mismas: el costo no es equivalente al servicio que reciben, al haber unidades en mal estado, algunos chóferes no dan un buen trato y ahora con la pandemia, no todos cumplen con los protocolos sanitarios.

La nueva tarifa quedó de la siguiente manera: 11.50 pesos en camiones de primera clase (Puro Sinaloa); 11 pesos de segunda a clase (con aire acondicionado) y 10 pesos de tercera clase (sin aire acondicionado).

El costo para estudiantes se mantiene en 3.50 pesos y el descuento del 50 por ciento a personas discapacitadas.





















