Bloquean calle de Pueblo Nuevo con montones de basura

Escuinapa, Sin.- Luego de quince días de no recibir el servicio de recolección de basura, vecinos de Pueblo Nuevo "bloquearon" un tramo de la calle río Baluarte con montones de basura.

Los inconformes, tomaron esta medida como una manera de protesta ante el gobierno municipal por la falta de la prestación de uno de los servicios básicos que debe brindar a la ciudadanía.

Tiene 15 días que no les brindan el servicio. Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

Arturo Martínez, quien es uno de los inconformes por la situación en la que están viviendo, expuso que la falta del servicio ya les ha acarreado problemas de salud.

"Ya no soportamos el mal olor, hasta la cabeza le duele a uno porque no se soporta la peste, ya son 15 días que no vienen a recogernos la basura, la tenemos de adorno en la calle, ahorita la pusimos ahí para ver si así nos atienden".

Agregó que es una falta de respeto por parte del alcalde Emmett Soto Grave hacia la ciudadanía, el no poder ofrecer al menos este servicio.

Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

"Quisiéramos ver que en su casa esté igual, que no le recojan la basura para que vea que es lo que se siente, como es posible que él (presidente) siendo médico, no sé de cuenta del problema que puede ocasionarnos de salud, es una falta de respeto para la gente de Escuinapa".

Puedes leer: A punto de ser pavimentada… dejan calle "abandonada"

Para concluir, dijeron que mantendrán la calle bloqueada hasta que se les envíe el camión recolector.

Cabe mencionar, que se intentó localizar al alcalde Emmett Soto Grave para recibir respuesta a este problema y no se pudo contactar.





















Lee más aquí:

Local Sindicalizados “ya no soportaron” más atropellos y se van a huelga Local Buscan que las vialidades de Mazatlán sean “más humanas”