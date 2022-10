“No tengo cola que me pisen”, señala el Químico Benítez tras renuncia

Mazatlán, Sin.- Defenderse y demostrar que no tiene "cola que le pisen", fueron los motivos principales que llevaron a Luis Guillermo Benítez Torres a renunciar a la presidencia de Mazatlán, pero al mismo tiempo agradeciendo la generosidad del gobernador, Rubén Rocha Moya, aceptó su invitación a ser secretario de Turismo.

"Necesito atender y avalar, que es mi objetivo totalmente, el asunto de la Auditoría Superior del Estado y el asunto de la Fiscalía, pero al mismo tiempo, agradeciendo la generosidad de trabajar con el gobernador y tener tiempo para atender esos dos asuntos que para mí son fundamentales", dijo Benítez Torres.

Mencionó que no era igual defenderse desde la Presidencia que desde la Secretaría, ya que esta última es menos demandante, por lo que tendrá más tiempo disponible, asimismo aseguró que nadie lo obligó a renunciar y que la invitación de Rocha Moya no fue tampoco un acuerdo para "salvarlo".

"Quiero decirles que no me voy satisfecho, porque hubiera trabajado dos años más, hubiera cumplido con los mazatlecos, a los mazatlecos todos mis respetos, no los dejo, no les fallo, quiero que sepan que tengo mi conciencia tranquila, que no he robado un peso nunca, soy un hombre íntegro, con principios", aseguró.

González Zatarain se queda en el despacho

Con la renuncia de Luis Guillermo Benítez Torres a la alcaldía de Mazatlán, el secretario del Ayuntamiento, Edgar González Zataráin, queda como encargado del despacho de Presidencia.

El funcionario explicó que podrá permanecer en el cargo máximo 10 días, lapso en el que el Congreso del Estado deberá proponer y nombrar al alcalde o alcaldesa sustituto.

Indicó que la notificación de la vacantía ya fue enviada por digital al Congreso y será entregada en físico la tarde de este mismo martes.

¿Más cambios al anterior gabinete?

Sobre posibles cambios al interior del gabinete, señaló que ya será decisión del nuevo munícipe quién se queda y quién se va y de momento nadie ha presentado tampoco su renuncia voluntaria.

"No queda en descontrol el municipio, esto sigue funcionando, tenemos reunión mañana con directores muy temprano, precisamente para dar la indicación de que esto continúa", señaló.