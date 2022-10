Asegura alcalde tener la conciencia tranquila por la demanda en su contra por la FGE

Mazatlán, Sin.- "Estamos esperando a que llegue la resolución, dependiendo cómo llegue tomaremos las decisiones", expresó el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, tras reaparecer públicamente.

La mañana de este sábado acudió al palacio municipal donde fue abordado por un reportero de la fuente a quien le comentó que cuenta con una estrategia de defensa por la demanda que interpuso en su contra la Auditoría Superior del Estado ante la Fiscalía General.

"Acuérdense que es un presunto daño al erario y vamos a esperar lo que digan las autoridades, las estancias que deben decidirlo", comentó.

"El químico", aseguró estar con la conciencia tranquila debido a que el presupuesto daños es por un anticipo, el cual además dijo que se puede recuperar, y no porque se haya robado dinero.

"Yo me siento tranquilo porque tengo la conciencia tranquila, el presunto daño es porque dimos un anticipo a un empresario que nos falló, no es que yo me haya robado un dinero", aseguró.

Para saber

El día miércoles 19 de octubre la Auditoría Superior del Estado interpuso una denuncia contra Luis Guillermo Benítez Torres, alcalde de Mazatlán, ante la Fiscalía General por el presunto daño patrimonial al erario por poco más de 60 millones de pesos derivados del caso luminarias.

Desde ese día el munícipe no había tenido ninguna aparición pública hasta este sábado.