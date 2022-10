Congreso del Estado listo para nombrar al alcalde sustituto de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- El Congreso del Estado estará en espera de que de un momento a otro el cabildo de Mazatlán le comunique que el cargo está vacante después de que Luis Guillermo Benítez presentó su renuncia con carácter irrevocable.

“Cuando al Congreso se le entere de que el cargo está vacante, entonces habremos de hacer el procedimiento que corresponda. Habremos de convocar a una sesión extraordinaria para nombrar al presidente sustituto”, señaló el presidente de la Junta de Coordinación Política.

El diputado Feliciano Castro aclaró que al Congreso le corresponde nombrar al presidente sustituto.

“Es el mismo caso de Culiacán, aunque las rutas sean distintas, recuerden cómo el Cabildo, cuando se retira el expresidente municipal, nombra una presidenta interina, y luego nos comunica a nosotros que la presidencia está vacante y procedimos a nombrar al sustituto".

Reiteró que el Congreso del Estado no ha iniciado ningún juicio político e hipotéticamente se podría ratificar la solicitud de juicio político que apenas acaban de recibir.

“Eso sería una situación hipotética. Vamos a ver. Lo cierto es que, por ejemplo: el tema de la destitución del presidente, ya no aplica”, dijo, por lo tanto, la Fiscalía no tendrá que solicitar el juicio de procedencia porque el Químico ya se retiró, ya no tiene fuero.

El diputado de Morena precisó que si el cabildo de Mazatlán le comunica hoy o mañana de inmediato, el Congreso del estado estará convocando a sesión extraordinaria para nombrar al presidente o presidenta sustituta.

Dijo que hay muchos que están levantando la mano en Mazatlán y que serán los diputados quienes valorarán las diversas propuestas si es que las hay.