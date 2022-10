De esos temas no voy a responder: Benítez Torres se niega hablar de su situación

El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, evade y se niega a dar declaraciones a los medios de comunicación sobre su situación actual, después de la denuncia que la Auditoría Superior del Estado interpuso en su contra por presunto daño al erario público y sobre el despido de funcionarios en su administración.

Este lunes arribó al palacio municipal aproximadamente a las 8:30 horas, mientras que reporteros de la fuente lo esperaban en el pasillo de la planta alta, frente a su oficina, el munícipe ingresó al inmueble por la puerta externa que va al despacho de presidencia.

También puedes leer: La caída del “Químico Benítez”: entre desfalco y malos manejos, está en el umbral del desafuero

Ante la sospecha de que "el Químico" pudiera salir del inmueble y pasar desapercibido, los comunicadores prácticamente montaron guardia por todas las salidas posibles del edificio aguardando a Benítez Torres, quien no salió de su oficina hasta las 13:40 horas.

Se niega a responder

Al ser abordado, el alcalde de Mazatlán se negó a dar declaraciones sobre la continuidad de su trineo, los despidos de los funcionarios y si le pidió ayuda al gobernador de del estado, Rubén Rocha Moya, para enfrentar el proceso judicial o si va a pedir licencia para separarse del cargo y defenderse.

-¿Hay temor de que pueda continuar su trienio alcalde?

"De esos temas no voy a responder".

-¿Qué hay "cortes de cabeza", se va el de Servicios Públicos, Obras Públicas?

-"Desconozco todo eso por eso no puedo responder (...) Yo no tomo decisiones ahorita".

-¿Va a pedir licencia para separarse del cargo y resolver el asunto?

"Todavía no lo sé, en eso estoy".

-¿Qué tan cierto es que tiene sus días contados en la alcaldía?

"No voy a responder a ninguna de esas preguntas, tengo mis motivos para hacerlo".

-Para la ciudadanía está escondiéndose usted

"No me estoy escondiendo, he venido a trabajar todos los días".