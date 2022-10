Renuncia Benítez Torres al cargo de Presidente Municipal de Mazatlán

Aceptó la invitación del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, para sumarse a su gabinete como Secretario de Turismo. Después de rendir por escrito su Primer Informe de Gobierno, Luis Guillermo Benítez Torres presentó ante el Cabildo en pleno su renuncia como alcalde de Mazatlán y anunció que aceptó la invitación del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, para sumarse a la Secretaría de Turismo.

A través del oficio PM/2361/2022, que dio lectura el Secretario del Ayuntamiento, Edgar González Zataráin, Benítez Torres informó sobre su decisión, la cual es de carácter voluntario e irrevocable y que surtirá efecto a partir de este martes 25 de octubre.

También puedes leer: Pese a demanda, Rocha Moya invita al Químico Benítez a su gabinete

"Sirva la presente para informar a ustedes, que por así convenir a mis intereses personales, he decidido a partir de este día martes 25 de octubre del año en curso, renunciar lisa, llana y expresamente voluntaria e irrevocablemente, el cargo de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa", leyó.

La renuncia fue aprobada por unanimidad.

Se va con la frente segura

En un breve mensaje de despedida, "el Químico" dijo haber aceptado la invitación del mandatario estatal después de una profunda reflexión y añadió que esta acción valida el gran trabajo que ha hecho al frente del municipio.

"Un gran honor que se me confiere y que valida el gran trabajo que el equipo de trabajo del Ayuntamiento realizó por Mazatlán, hoy con al frente en alto y de una forma digna les agradezco a todos la infinita colaboración que de una forma y otra han tenido con la ciudad", expresó.

Te puede interesar: Rosario Torres se va a la oficialía del registro público del comercio en Mazatlán

"Mazatlán seguirá creciendo de manera insospechada, cosa que me halaga mucho, y pido a todos a todas su colaboración para seguir transformando Mazatlán, por lo pronto yo me retiro a tratar temas que me importan y a trabajar conjuntamente con el gobernador del estado para trabajar que el turismo de Sinaloa y de Mazatlán, qué es mi ciudad de origen, crezca como nunca en la historia", añadió.

¿Qué sigue?

En consecuencia, se declarará vacante el cargo de Presidente Municipal de Mazatlán y se deberá notificar al H. congreso del Estado de Sinaloa la presente renuncia voluntaria, para que haga uso de las facultades que le confieren y de la vacantía, para que haga uso de las facultades que le confiere.