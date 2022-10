"No voy a ir al informe del Químico, aunque me invite": Rocha Moya

Escuinapa, Sin.- El Gobernador de Estado, Rubén Rocha Moya, no estaría yendo al informe del alcalde mazatleco, Luis Guillermo Benítez Torres, aunque se le invite al acto que está programado para el próximo martes .

El mandatario estatal comentó que hasta el momento no se le ha girado la invitación para el informe, pero aunque se le invite no irá.

También puedes leer: Juicio en contra del "Químico" será conforme a la ley: Rocha Moya

"No estoy invitado al informe del Químico (Benítez) pero aquí entre nos, aunque me invite no voy a ir, de una vez se lo digo".

Rocha Moya, externó que la principal causa es para evitar cualquier situación por el asunto legal que está viviendo Luis Guillermo Benítez Torres actualmente.

"Para qué enrarezco, tiene prudencia, para qué voy yo ahí, vería mi agenda, es más, el martes voy a México, mira que buena salida me encontré".

Al finalizar, informó que su visita a México va a ser para ofrecer una conferencia en MEJOREDU, que es una Comisión Nacional para la Mejora continua de la Educación que se formó siendo él, Senador de la República.