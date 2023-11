No hay protección política para Quirino Ordaz por multa del SAT: Feliciano

Luego de que el gobernador Rubén Rocha Moya refiriera que no se descarta proceder legalmente contra la administración de Quirino Ordaz Coppel por la multa de 1600 millones de impuestas al Gobierno Estatal por el SAT; el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso local refirió que no hay ninguna protección política para el exgobernador.

Es de precisar que sobre este asunto el propio gobernador ha declarado que la problemática surgió en 2021 relativo a revisiones fiscales hechas a dos empresas, Grupo Coppel y Grupo Arhe.

Esto generó que la administración de Rocha no haya percibido aproximadamente 300 millones de pesos, ya que el SAT le negó proseguir con el convenio en donde se facultó al estado para auditar a contribuyentes estatales.

Cabe recordar que en el 2022 Ordaz Coppel fue nombrado embajador de México en España por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"No hay protección, el gobierno de AMLO, si algo ha hecho es justamente no solapar nada; tampoco se trata de anticipar juicios, no hay protección política en ese sentido", declaró el legislador.

Castro Meléndez enfatizó en que se deben de realizar las investigaciones pertinentes. Es de mencionar que el propio secretario de Administración y Finanzas, Enrique Vega Díaz, declaró que la responsabilidad principal sobre esta problemática recae sobre quien lideraba el Sates, en dicho lapso era Gabriel García Coppel, primo del embajador.

"No hay privilegio para nadie", expuso.