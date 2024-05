¡Faro si, tirolesa no!, recaban firmas para interponer amparo y defender el Crestón

Mazatlán, Sin.- ¡Faro si, tirolesa no!, ambientalistas y ciudadanos interesados acudieron a firmar un un oficio con el propósito de interponer un amparo y dar para atrás al proyecto de la tirolesa que ya se construye en el cerro del Crestón.

El biólogo y ambientalista Gildardo Izaguirre, precisó que no se está en contra del progreso pero siempre y cuando no destruya los recursos naturales; resaltó que el Crestón por sí solo es un atractivo natural, cultural, simbólico y emotivo y no necesita de una tirolesa.

Fue la Administración del Sistema Portuario Nacional quién entregó la concesión a Operadora Turística Observatorio 1873 S.A. de C.V. del empresario Amado Guzmán promovente del proyecto por un periodo de 20 años a cambio de una contraprestación anual fija por el servicio de 84 mil pesos.

"Es un daño evidente, el cerro del Crestón está desgajándose igual el cerro del Vigía, va a salir del Crwstón al Vigía con 1, 100 metros de trayecto, la dependencia que firmó la autorización para hacer esa tirolesa concedió ese lugar por 84 mil pesos al año, son 230 pesos diarios, 10 por hora, cuándo van a sacar un dineral de ahí", agregó.

Movilización

Izaguirre informó que el próximo sábado 4 de mayo a las 8 de la mañana subirán el cerro hasta el lugar donde se construye la obra para poner un sello de clausura de manera simbólica.

Decenas de ciudadanos acudieron a firmar el oficio. Foto: Fausto Mcconegly / El Sol de Mazatlán

Antecedentes

El miércoles 3 de abril el director general de Asipona Mariel Ancona Infazón declaró que se contaban con los permisos y documentación completa y en regla para la construcción de la tirolesa que unirá a los cerros del Crestón y del Vigía.

La tirolesa funcionaría prácticamente por gravedad al ir de una altura de 157 a 75 metros, con una longitud de ,1,265 metros lineales que podría alcanzar una velocidad de hasta 100 kilómetros por hora.

El 15 de abril con los trabajos ya en marcha en la ladera del cerro el municipio, a través de la dirección de Desarrollo Urbano Sustentable suspendió la obra por no contar con el permiso de construcción; sin embargo, violando los sellos, los trabajos hasta el día de hoy han continuado.

Para saber

El colectivo en defensa del faro promoverá dos amparos, uno individual y otro colectivo, donde se estará demandando que la obra de construcción sea suspendida inmediata y permanentemente y que los encargados de su autorización asuman su responsabilidad y tengan consecuencias, por ello fue necesario recaudar firmas para el proceso.

Lo anterior al exponer que la mega tirolesa implica diversos riesgos para la flora y fauna del faro, romperá el equilibrio ecológico y contaminará el paisaje.