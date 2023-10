No me voy a registrar a la senaduría y apoyo a Enrique Inzunza: dice Feliciano Castro

Culiacán, Sin. -El presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro dijo que no se va registrar como aspirante a la senaduría de Sinaloa por Morena y que saluda el pronunciamiento del secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, sobre su aspiración a dicho cargo.

“No me voy a registrar a la senaduría, somos parte del proyecto de la 4T y saludo el pronunciamiento de Enrique Inzunza, no me voy a registrar como ya otras ocasiones lo he planteado, esperaré los tiempos”, dijo.

Ante la posibilidad de hacerlo por una diputada federal, Feliciano Castro reiteró que no se registrará para ninguno de los dos puestos.

“Ni para diputado federal valoraría en su momento, como digo soy parte del conjunto de fuerzas que integramos la 4T liderado por Andrés Manuel López Obrador”, comentó.

Sobre la aspiración de Enrique Inzunza, el diputado local dijo que todavía no es el elegido de Morena, sino que simplemente se ha publicado una convocatoria en la que todos los morenistas tienen derecho de registrarse.

En ese sentido, el presidente de la Jucopo esperará los tiempos de la convocatoria local.