Luis Enrique Rico el artista de las miniaturas

Mazatlán, Sin.- Hace cinco años visitó por primera vez Mazatlán y, además de quedar prendado de sus atractivos, supo que el potencial turístico del puerto podría ser de gran utilidad para él.

Luis Enrique Rico Cano es un artista urbano que elabora artesanías hechas a base de limpia pipas, las cuales ha expuesto y vendido por diversas partes del país. Son creaciones salidas de su imaginación.

Luego de ese primer encuentro con Mazatlán, se regresó a su natal Guanajuato con el objetivo de volver al puerto, para mostrar sus creaciones al público que gusta de las artesanías mexicanas.

Lamentablemente, la ciudad es distinta a la que él conoció, pues hoy sus calles y avenidas se encuentran casi vacías a consecuencia de la pandemia del Covid-19, que azota en todo el país.

Apenas una semana antes de su arribo habían sido cerradas las playas del puerto, por lo que hasta la fecha no ha podido disfrutar del mar ni caminar por la arena.

Varado en la ciudad, no le quedó de otra que continuar con sus planes, así que empezó con la elaboración de sus creaciones, hechas a base de limpiapipas, que es un alambre recubierto de fibras textiles extremadamente suaves y de múltiples colores.

Para su infortunio, el cierre de establecimientos comerciales en la ciudad ha repercutido en su trabajo, ya que se le ha dificultado bastante conseguir la materia prima de sus obras.





Me están cerrando tiendas, que mala onda, porque quieren mantener en su casa a la gente y cierran tiendas donde hay material, entonces qué va hacer la gente en todo el tiempo libre que tienen Luis Enrique Rico Cano





Es por eso que cuando ve un lugar donde venden lo que él necesita, de inmediato se surte de mercancía para poder trabajar.

Luis Enrique Rico Cano es un artista urbano originario de Guanajuato. Foto: Rolando Salazar │El Sol de Mazatlán

Manos a la obra

Para obtener una ganancia por sus productos, el artista desde temprana hora sale a la calle, pues no hay otro lugar en los que pueda exponer sus diminutas obras.

Es sobre Aquiles Serdán, casi frente al mercado Pino Suárez, donde el artesano instala un pequeño puesto en plena banqueta para ofrecer las figuras que elabora con sus habilidosas manos.

En dos horas, Luis elabora alrededor de 15 creaciones que coloca sobre el piso, las cuales atraen la atención de quienes transitan por el primer cuadro de la ciudad.

Son principalmente los niños los que se ven atraídos por las singulares obras, tanto por su tamaño, como por el color, además de lo bien hecho en su confección, pues se trata imágenes que han sido hechas a escala.

Exposiciones

El guanajuatense reconoce que sus creaciones son las mismas que ha hecho en el transcurso de tres años, las cuales ha llevado por varias exposiciones artísticas en estados del sur de México.

Dragones, insectos y otros animales, son los que más gustan a las personas que asisten a sus presentaciones en las expos artesanales, donde el 80% del público es extranjero.

Muy emocionado, dice que le han pagado hasta más de mil pesos por tan sólo una de sus creaciones.

Araña de la suerte

En una de sus exposiciones por lugares turísticos del país, uno de sus productos atrajo la mirada de una de las personas que recorría su local que se encontraba cerca de la playa.

El interesado por la creación no era un visitante de la ciudad, sino el dueño de un hotel que se sintió atraído por una araña que momentos antes había confeccionado.





Un hotelero me encargó para una fiesta que iba a tener 100 arañas... wow, era un buen pedido que no se podía rechazar, e inmediatamente me puse a realizar cada una de las piezas a través de los limpiapipas Luis Enrique Rico Cano





A partir de esa experiencia, menciona, es como se enfoca sólo a la creación de figuras con alambres, cuyas ganancias le han permitido salir adelante, al mantenerse de lo que la gente paga por cada una de sus obras.

Perfección

El ingenio y la creatividad son parte esencial en cada una de sus creaciones, las cuales perfecciona con tutoriales que observa en el Internet, donde conoce técnicas que hacen más atractivo lo que elabora.

Con las limpiapipas, asegura, se puede realizar casi de todo, ya que ha confeccionado obras que por su tamaño no quedan bien elaboradas, por lo que tiene que buscar la formas para que queden bien hechas.

La figura de un avión, que le llevó elaborarlo en menos de una hora, menciona, ha sido con lo que más ha batallado, pues su tamaño no era el apropiado para que se mantuviera de pie.





Hay unas cosas que no serían muy conveniente realizar con las limpiapipas, por lo que tal vez con otros tipo de materiales podría llevarse a cabo figuras como la de un avión, que en pequeño si podría mantenerse como las otras figuras que confecciono Luis Enrique Rico Cano





Ingenio

En cuestión de segundos o minutos, logra imprimir su creatividad e ingenio en cada uno de los productos que elabora, que pese a que no llevan una firma que los identique, las personas rápidamente lo relacionan con él, ya que se ha vuelto muy popular en el primer cuadro de la ciudad.

Entre las elaboraciones, se encuentran las más pequeñas, que van desde una tortuga verdosa o un rosado puerquito, que miden menos de 3 centímetros de largo con centímetro y medio de alto.

También sobresalen figuras más grandes, como es una bicicleta, un llamativo alebrije multicolor y una pequeña abeja que posa sobre una flor, como si se alimentara del polen de la planta.

Quienes se enamoran de los decorativos no dudan en preguntar por sus precios, y al saber que sus costos van desde los 10 a los 30 pesos, no dejan de adquirirlos, para alegrar una sala o la habitación de un hogar.

Espera eterna

Ya van más de 40 días que el artista tiene de estancia en Mazatlán, donde espera concluya la pandemia del coronavirus para continuar con su recorrido por estados del norte del país.





Por el coronavirus ya he estado en Mazatlán más días de los que tenía contemplado. Lo peor es la falta de personas circulando por las calles, a consecuencia de que muchos negocios se encuentran cerrados, además de la ausencia de turistas Luis Enrique Rico Cano

Mientras la situación de salud se compone en la República Mexicana, Luis Enrique continúa en una de las banquetas del Centro de Mazatlán, donde realiza lo que más le gusta hacer: arte en miniatura.

DATO

40 días lleva en el puerto, donde se quedó más de lo planeado a causa del Covid-19.

PRECIOS

Desde los 10 hasta más de mil pesos, han pagado por sus figuras.

















