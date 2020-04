El 'Maromero' que se enamoró del puerto

Mazatlán, Sin.- Las calles de Mazatlán son testigos de su andar, su peculiar imagen a bordo de una motocicleta fluorescente llama la atención de chicos y grandes. Conrado Salinas, su nombre, no es conocido para quienes lo ven de un lado a otro, pero si les hablan de “El Maromero”, inmediatamente lo identifican.

Local Cuando Teacapán vivió la “fiebre del oro blanco"

Y es que el color de su vehículo consigue que la gente pueda observarlo a larga distancia, desde que se acerca hasta que se aleja de las miradas que se “clavan” en él.

A su paso, el rugir de su "caballo de acero", también atrae la vista de las personas, al pasar entre automóviles y camiones que forman parte de la marcha urbana de Mazatlán.

Aunque muchos creen que el motociclista es del puerto, no es así, pues hace 53 años llegó a la llamada “tierra de venados”, procedente de la ciudad de Monterrey.

En 1967 llegamos aquí, desde entonces he vivido en esta bendito municipio que me adoptó y me ha dado todo, así como la oportunidad de trabajar y poder salir adelante en la vida

Conrado Salinas

Recuerda que antes vivió en Guadalajara, donde a la edad de 13 años se salió de su casa para aventurarse en la rebeldía que le originó la adolescencia.

Con la idea de llegar a Tijuana para cruzar a los Estados Unidos, el joven salió de su ciudad natal, de pronto llegó a un lugar que lo atrapó desde un principio, principalmente por sus atractivos turísticos.

Lo primero que conoció de Mazatlán, recuerda, fue la inmensidad de su mar, que posteriormente hizo que consiguiera uno de sus primeros trabajos dentro del sector pesquero.

Precisamente, aseguró, a través de la pesca es como conoció gran parte de los estados de México, así como de países de Centroamérica, hasta donde llegaba su ardua labor.

Una conocida familia de la localidad fue la que le dio la oportunidad para que se embarcara en un trabajo, que hasta estos días recuerda como una de las gratas experiencias que ha tenido.

Nace “El Maromero”

A mediados de la década de los 80, una "pedrada" cambio su destino, o más bien dicho la manera en que la gente lo conocía hasta en ese momento, solamente como Conrado.

Resultó muy dolorosa una descalabrada que le dieron en la frente en una riña. La profunda herida hizo que él mismo tuviera que rasurarse parte del cuero cabelludo, pues se requería que la cortada fuera suturada para que cicatrizara rápidamente.

El look que originó la agresión motivó a que fuera objeto de burlas y sobrenombres, entre los que destacó uno muy especial que tenía que ver con un boxeador, “El Maromero”.

El deportista

En ese entonces a Salinas se le relacionaba con el deporte, principalmente con el Maratón, actividad que asegura realiza por cuestiones de salud, para mantenerse sano.

Ni sabía que me gustaba el atletismo, pues anteriormente corría nomás por correr, hasta que me invitaron a participar en eventos deportivos de aquí y pues me gustaron mucho

Conrado Salinas

La Carrera de la Paz, comentó, fue la primera actividad en la que se vio involucrado en el puerto, cuyo tiempo de recorrido fue de aproximadamente hora y media.

Posteriormente tuvo varias participaciones en el Maratón Internacional Pacífico, y otros eventos que tienen que ver con el atletismo, los cuales le han dado medallas.

Los "caballos de acero"

Otras de las pasiones de este singular personaje que ha sido adoptado por el puerto, es el motociclismo.

Reconoce haber perdido la cuenta de las motocicletas que ha utilizado. En la actualidad tiene una Dinamo, modelo 250, que hasta el momento le ha dado un rendimiento de cuatro años, y espera que le dure más, para poder continuar con sus recorridos por el puerto.

Con los dos últimos vehículos, asegura, ha participado en la Semana Internacional de la Moto, evento de motociclismo que cada año atrae a miles de amantes de las "jacas de acero".

Llamativas

Las motocicletas identifican a “El Maromero” Salinas, no por su marca, sino por la condición en que se encuentran, lo cual resulta un atractivo para la gente, sobre todo para el turismo.

Lejos de conducir una moto negra, color que identifica a los motociclistas, la pintó completamente de color amarillo fluorescente, por recomendación de un amigo.

En ese entonces, recuerda, se dedicaba a recoger desperdicios, y para evitar un accidente con automovilistas que circulan a exceso de velocidad, optó por que su moto fuera vista a larga distancia por su color.

La colocación de un par de largos cuernos de vaca, que fueron regalados por una amistad de la comunidad de Las Higueras, también tiene que ver para que los conductores identifiquen su moto.

Lee también: Un jardin de niños por Whatsapp a causa del Covid-19

Fiel compañero

Además de la moto, reconoce, en los últimos años la gente lo relaciona con una mascota, que lo acompaña en cada uno de los recorridos que realiza diariamente por la ciudad.

Por ser el mejor compañero del hombre, Conrado siempre trae a su lado un perro, que sin realizar algún movimiento permanece sobre el tanque del vehículo mientras se desplazan por alguna de las calles del puerto.

Junto a su mascota, recorre las calles del puerto en su vistosa motocicleta. Foto: José Luis Rodríguez | El Sol de Mazatlán

Hasta 25 canes ha tenido a lo largo de su vida, entre ellos “Bellota”, una bull terry que lo ha seguido desde que sale de su casa y que hoy sólo la llama por “Bella”, por la avanzada edad que tiene.

El rugir del escape de la moto de “El Maromero” vuelve a sonar, mientras se enfila junto con su perro hacia el Malecón, lugar que gusta para pasear, pues a través de esa avenida ha tenido grandes experiencias que, asegura, continuarán mientras tenga vida.

DATO

1967 fue el año en que llegó a Mazatlán "El Maromero"





EN EL ATLETISMO

"El Maromero" ha tenido varias participaciones en el Maratón Internacional Pacífico, y otros eventos que tienen que ver con el atletismo, donde ha obtenido importantes medallas.

Foto: José Luis Rodríguez | El Sol de Mazatlán





















Lee más aquí ⬇

Local Se registraron en las últimas 24 horas cuatro decesos en Sinaloa por Covid-19

Local A don Antonio no le queda otra más que ‘pensionarse’