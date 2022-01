Larga fila en la clínica del "seguro nuevo" para sacar cita con el especialista

Mazatlán, Sin.- Una larga fila de derechohabientes se registró esta mañana a las afueras de la clínica del IMSS, mejor conocido como "seguro nuevo"; el ingreso principal se extendía por toda la explanada.

Taras realizar un sondeo con los presentes, se informó que la fila era para pasar al área de especialidades; había desde jóvenes, adultos, hasta adultos mayores esperando turno.

"Desde las 7:00 de la mañana haciendo fila, supuestamente la consulta empieza a las ocho, pero ya son las nueve y no avanza, no conocemos los procedimientos, no sabemos si ganar para allá o para acá", dijo una derechohabiente.

Cabe recordar que desde el confinamiento social por la pandemia, el seguro social pospuso las citas y consultas con especialistas, fue hasta el año pasado que poco a poco se reabrieron estas áreas nuevamente.

"Yo ya tenía un año sin venir aquí al seguro, con el dermatólogo, porque también está muy peligroso por el virus, pero estar atendiéndose por fuera es muy caro", dijo doña Silvia.

Abel, otro derechohabiente, comentó que es hay muy mala organización por parte de la administración del seguro, pues además de que los tienen esperando en el sol, no inician su jornada laboral a la hora que deben de iniciar.

"Pararon las citas como desde agosto, septiembre y que iban a iniciar después del 20 de diciembre, desde entonces han sido días de colas y colas y aquí estamos, ¿a qué fecha estamos ya?, yo creo que es mala organización por ahí en la administración" comentó.

Agregó que él va con el oculista, pues desde hace cuatro años le están programando una operación, pero se la suspenden, hasta la fecha no ha conseguido absolutamente nada y está empezando a perder la vista de su ojo derecho.









