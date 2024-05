Reconstrucción de ciclovía de la Sábalo-Cerritos va lenta y mal hecha

Debido a la introducción de tubería de una línea de agua potable de 16 pulgadas, la ciclovía que va por el camellón central de la avenida Sábalo-Cerritos resultó dañada por dichos trabajos.

En octubre del año pasado, el alcalde Edgar González Zatarain junto al director de Obras Públicas, Rigoberto Aramburgo Bojórquez, se reunieron con la comunidad ciclista para hacerles saber que el equipamiento afectado iba a quedar en óptimas condiciones, tal y como estaba, para el mes de noviembre.

Ya han pasado casi cinco meses y la reconstrucción de la ciclovía va lenta y mal hecha. En algunos tramos, son muy notorios los parches de hidrocreto y la pintura que están aplicando ni siquiera es del mismo tono.

"No se recibirá la obra"

Al respecto, el alcalde Edgar González Zatarain afirmó que la obra no se recibirá ni se pagará hasta que no quede como debe ser.

"La constructora la traemos a la cola porque les hemos desbaratado varias veces los parches y tienen que volverlos a hacer. Si no queda bien, la vuelven a levantar. Hasta que no quede como debe ser la pintura, igual, no les dio el tono, lo tienen que poner. Si no, no se recibe la obra, no se paga la obra", aseguró.

A diferencia de las otras ciclovías, el material que se utilizó en esta originalmente es hidrocreto, un concreto poroso que permite la filtración de agua, y se está exigiendo que se utilice el mismo material.

"Nosotros estamos exigiendo, no cualquiera lo sabe tirar y ellos decían que tenían la experiencia, entonces no les ha quedado conforme. La misma observación que tú haces la tenemos nosotros, la tiene la Sindicatura en Procuración, la tiene Obras Públicas. Hemos estado exigiendo que entreguen las cosas con calidad y nos urge porque ahí tenemos un proceso de embellecimiento del camellón", agregó.

"Para saber"

Por la introducción de la tubería se vieron afectados 1,200 metros cuadrados de ciclovía. Se aseguró que se iban a reparar con las mismas características técnicas del concreto y con los mismos acabados.