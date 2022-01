Está Canaco a favor del Carnaval de Mazatlán, bajo los cuidados de la salud

Mazatlán, Sin.- El incremento de contagios de Covid-19 en Mazatlán mantiene en incertidumbre la realización del Carnaval del 24 de febrero al primero de marzo, sin embargo, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo en Mazatlán, Roberto Lem González, se manifestó a favor de que la máxima fiesta de los mazatlecos se realice tal y como se ha venido planeando, siempre y cuando se privilegie el cuidado a la salud.

"Los eventos tienen que seguir, el Covid no llego ayer y no se va a ir mañana, necesitamos extremar las medidas para que se revierta esta ola que está sucediendo y que todo vuelva a la normalidad, y nosotros vamos apostarle porque así sea y que no se cancele ningún evento", dijo.

Lem González destacó que el Carnaval de Mazatlán es un gran detonador para la economía, por lo que cancelarlo nuevamente sería un inconveniente para el sector comercial, debido a que apenas se están recuperando.

De acuerdo a las estadísticas, los días de fiesta de la edición del 2020 dejaron una derrama económica de 666 millones de pesos en Mazatlán.

El dirigente de los comerciantes aseguró que están extremando todos los protocolos sanitarios, porque lo que se necesita es transitar la economía con el tema de la salud.

"El llamado es a seguirnos cuidando, hacer las cosas bien, seguir mandando esa señal fuera y que las personas que decidan vacacionar tomen como primer rumbo de destino a Mazatlán", finalizó.













