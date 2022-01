Mi mayor éxito como gobernador es terminar vivo: Rocha Moya

Culiacán, Sin.- ¡Mi mayor éxito como gobernador va a ser: terminar vivo!, exclamó Rubén Rocha Moya, al dar por concluida la semanera de este lunes.

Al hablar sobre la reunión que sostuvo con un grupo encabezado por el exalcalde de Mazatlán, Fernando Pucheta, el gobernador reiteró que su gobierno será incluyente y abierto a todas las voces, por lo que negó que ande buscando alianzas.

“No ando cooptando gente, ni ofreciendo trabajo. No hay nada extraordinario, me gusta verme con la gente y platicar porque si no sales de la oficina no te enteras de nada, a eso fui no hay nada más, alianzas para qué quiero eso, si ya soy gobernador y mi mayor éxito va a ser terminar vivo, entonces, para qué ando haciendo alianzas”, dijo

Antes el mandatario estatal había informado que cada vez que uno de sus funcionarios da positivo al Covid-19 él se realiza la prueba.

“Alejando mi secretario particular salió positivo, por eso me hice hoy la prueba, pero dio negativo; me van a venir matando, pero, cada vez que aparece uno cerca de mí me hago la prueba”, dijo.

Cabe recordar que Rocha Moya en dos ocasiones se ha contagiado de Covid-19 y ya tiene las tres vacunas. Sin embargo, el gobernador hizo un llamado a los sinaloenses a que se sigan cuidando, que no olviden ponerse el cubrebocas.

Destacó que él ha asistido en dos ocasiones al estadio de beisbol y no se ha contagiado, porque ha cumplido con las medidas sanitarias recomendadas por salud, ya que dijo que por su investidura, mucha gente se le acerca, unos para saludarlo, tomarse fotos o bien le piden su apoyo para resolver algún problema.

Durante la conferencia matutina, el mandatario también aprovechó para insistir que los propietarios de negocios, entre ellos los antros, cuiden que se cumplan las medidas sanitarias, como es la afluencia, portar el cubrebocas, pero descartó que se vayan a sancionar si no cumplen.

Por otro lado, dijo que no quisiera que se prolongara la suspensión de clases presenciales, ya que se tiene hasta el 17 de enero para definir si las clases seguirán en esta modalidad en Sinaloa pese a la incidencia de contagios de Covid-19 que se ha presentado en los últimos días.

"Yo quisiera que no lo prorrogáramos, que realmente el 17 podamos estar en condiciones de regresar a clases. El comportamiento de Omicrón, los niveles de peligrosidad, nos indican que preferentemente no desactivemos a la sociedad", explicó.

Rocha Moya aconsejó que es necesario que no se genere alarma entre la sociedad por el aumento de casos, sino que el tema se maneje con cuidado, procurando que cada evento se desarrolle con mucha responsabilidad.













