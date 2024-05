Exponen proyectos ambientales en el quinto aniversario de Son Playas

Mazatlán, Sin. -Exposición de proyectos ambientales, talleres, charlas, bazar de consumo consciente y exposición fotográfica, fue lo que se vivió durante el quinto aniversario de Son Playas, primer y único medio de comunicación con enfoque en el periodismo ambiental en Sinaloa.

Su fundadora, Raquel Zapien, recordó que Son Playas, proyecto independiente que nació frente al mar de Mazatlán, salió a la luz por primera vez un 31 de marzo del 2019.

"Un día iba caminando por la playa e iba renegando por la contaminación, la basura, la erosión y decía ¿yo qué puedo hacer? si no soy científica, no soy bióloga, no estoy en la UNAM, no estoy en el CIAD, en el ITMAZ, en la FACIMIAR, nada más soy periodista y entonces, parece cuento casi, pero fue verdad, que se abrieron las nubes, bajó una luz y dije 'voy a hacer periodismo ambiental", recordó.

Detalló que la información que tiene que ver con medioambiental es muy relevante, ya que a través de esta los ciudadanos puedan tomar decisiones de cómo vive, cómo actúa y si participa o no en acciones a favor del medio ambiente.

"El objetivo de Son Playas es a través del periodismo de calidad contribuir al conocimiento, a la apreciación y al cuidado del entorno natural, porque hay una frase muy cierta que dice 'nadie cuida aquello que no aprecia y nadie aprecia aquello que no conoce", expresó.

Acudieron estudiantes de diferentes escuelas y ciudadanía en general. Foto: Carla González / El Sol de Mazatlán

Reconocimiento nacional

Abaham Torres, embajador de SembraMedia en México, señaló que dentro de esta organización hay 132 medios independientes y Son Playas es el único que hace periodismo ambiental en el país.

"Su proyecto es un referente a nivel nacional e incluso a nivel internacional, hace unos días estuvo en Chile representando a Son Playas" dijo.

SembraMedia es una organización sin fines de lucro fundada en el 2015 en Estadística Unidos y al día de hoy representan a una comunidad de más de mil emprendedores de medios digitales.

Expo ambiental

La exposición de proyectos de organizaciones ciudadanas, instituciones educativas y centros de investigación, abordaron temas como la actividad turística, el desarrollo inmobiliario, la conservación de flora y fauna, contaminación de cuerpos de agua, proyectos alternativos, trabajos de investigación, entre otros.

También hubo talleres sobre germinado de árboles regionales, jardines polinizadores y periodismo ambiental comunitario. Acudieron no solamente expositores de Mazatlán, sino también de Culiacán, Escuinapa y San Ignacio.

El objetivo de esta expo es que la comunidad conozca los esfuerzos que se realizan a favor del medio ambiente y servir de conducto para que las personas se encuentren opciones de participación ciudadana, educación, vinculación y atención.