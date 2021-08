La voz que se escucha en el Malecón de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Un accidente, cuando era todavía un bebé dejó en silla de ruedas a José Carlos Benítez Cárdenas, hoy un joven mazatleco de 20 años de edad a quien cientos de turistas y locales seguramente lo han escuchado cantar en el Malecón del puerto.

Cuenta que tiene dos años cantando ahí frente a la alberca Carpa Olivera, pero su gusto por el canto lo descubrió cuando tenía más o menos 15 años de edad.

Local Perros que salvan vidas; los guardianes en la enfermedad

"De puro gusto yo me agarraba cantando en la casa, como pasatiempo, nunca me imaginé que pasaría esto", contó.

Es el único integrante de su familia que canta, tiene un primo que es músico y toca el clarinete, él también lo instruyó en sus inicios; recuerda que en aquel entonces nada más se sabía unas cinco canciones.

"Me sabía cinco canciones nomás y ahorita ya traigo un repertorio de casi dos horas", recordó.

Cómo buen mazatleco, le gusta mucho la música de banda, su agrupación preferida es la Banda MS y su canción favorita es la de "El color de tus ojos", mismo tema que interpreta con mucho sentimiento.

También puedes leer: Leyendas del Sur: El diablo en el arroyo Buñigas

Foto: Carla González | El sol de Mazatlán

A pesar de que ha asistido a varios conciertos de la banda, siempre le toca verlos de lejitos; su más grande sueño es conocerlos en persona e interpretar juntos alguna canción.

"Sí he ido a sus conciertos pero se llena mucho y yo me quedo atrás, sería mi gran sueño conocerlos, cantar con ellos y un día ser un gran cantante", expresó.

Menciona que nunca ha tenido la oportunidad de tomar clases de canto, por lo que en la plataforma de YouTube ve tutoriales sobre cómo afinar la voz; no obstante, es algo que también le gustaría hacer mucho, así como en algún momento retomar sus estudios académicos.

"Le estoy echando ganas, son mis planes seguir cantando hasta que ya no pueda más", mencionó.

En cada interpretación los nervios se hacen presentes, casi como el primer día, pero gracias al apoyo y aceptación de la gente, poco a poco entra en confianza y los va dejando atrás.

Foto: Carla González | El sol de Mazatlán

"Sí da miedo cantar en público y aquí en el Malecón, no sabes si le va a gustar a la gente, si te van a apoyar, pero aquí le estamos echando ganas, todo para delante", dijo.

En redes sociales se dio a conocer por su interpretación de "El corrido de Mazatlán"; en una ocasión un personaje del puerto lo grabó y lo subió a Facebook, invitando a locales y turistas a apoyar a José Carlos.

"Nunca me creo más que nadie, ni quiero aparentar lo que no soy porque yo soy una persona humilde, sencilla", afirmó.

José Carlos señala que su condición no ha sido impedimento para poder realizar lo que más le gusta y lo que mejor sabe hacer, siempre trata de mantenerse con una actitud positiva.

"Yo le hecho muchas ganas, de vez en cuando sí me agüito, pero no pasa nada; aquí estoy siempre sencillo y no me detiene nada", señaló.

Cuando llegó la pandemia del Covid-19 y con ella el confinamiento social, duró tres meses sin trabajar; ahora en la nueva normalidad, confiesa que las propinas ya no están como antes, pero tiene que aprender a trabajar y mantenerse constante sean días buenos o malos.

"Me vengo a ganar la vida como cualquier otro lo haría, con esto del Covid se dio para bajo, pero bendito Dios vamos a regresar con todo", aseguro.

De martes a domingo, de 6:30 de la tarde a 8:0 de la noche, José Carlos acude a cantar al Malecón de Mazatlán, su lugar favorito; en Instagram y YouTube lo encuentran como "El Sunset de Sinaloa, el original” y en Facebook como José Carlos Benítez Cárdenas.









Lee más aquí:

Local Leyendas del sur: El caminante, relato de un ánima en pena

Local Un danzante que conserva el legado