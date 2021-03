El arte que va más allá de las manos

Mazatlán, Sin.- No cabe duda que las limitaciones se las ponen las mismas personas, un ejemplo de esto es Gabriel Cortés Gutiérrez, quien “convirtió” su boca en extremidades para pintar al óleo figuras y formas que se convierten en verdaderas obras de arte.

Al padecer una enfermedad congénita llamada Artrogriposis (articulaciones curvas y movimientos limitados), no puede dibujar con sus manos, pero eso no impidió que tomara un pincel con su boca para hacer garabatos y con el paso del tiempo aprender muy bien la técnica.

Diversas formas y diseños dan vida a sus creaciones. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Allí descubrió que tenía la habilidad de pintar, fue hace 15 años que empezó con sus primeros trazos en su casa, y desde hace dos estudia pintura en el Centro Municipal de Artes de Mazatlán, pero a raíz de la pandemia del Covid-19 toma clases en línea y dos veces por semana lo visita el profesor Miguel Flores, para darle clases y seguir su desarrollo.

El mazatleco de 45 años edad es un ejemplo de actitud positiva ante la vida y superación personal. Hoy forma parte de la Asociación Mundial de Pintores con la Boca y el Pie, con sede en Europa.

Comenta que pintar con su discapacidad de nacimiento ha sido difícil, pero no imposible. Más en el acabado, en todo hay un proceso, es necesario entregarse al trabajo. Sus obras tienen doble valor: el artístico y el humano.

"Hay pinturas en las que tardo hasta dos meses, sobre todo cuando son muy detallados, le dedico dos horas diarias a pintar y con eso me basta para no aburrirme, en dos años he pintado 20 cuadros".

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Antes de ser pintor atendía en un ciber, donde conoció a Beatriz Ramírez, con quien tiene 11 años de feliz matrimonio, también vendió flores por el Malecón de Mazatlán y trabajó en un puesto de hamburguesas.

"Hay muy pocas oportunidades de empleo para las personas con discapacidad, en ese tiempo no sabía que podía pintar y me ha servido de gran ayuda, ya no necesito un trabajo, de aquí me ayudo para vivir y ganar algo de dinero".

El artista que vive en la calle Simón Bolívar, en el Centro de Mazatlán, quiere ganarse a la gente y llegarle al corazón con su trabajo.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Imágenes de las zonas representativas de Mazatlán, aves, frutas, flores, animales entre otros, son los motivos que ha elegido el pintor que ha vencido la adversidad.

"Disfruto pintar, al pintar me concentro en lo que estoy haciendo y pienso seguir estudiando para mejorar la técnica y hacer cuadros más grandes y llegar al corazón de la gente, que le guste lo que yo hago, que me conozca".

Los cuadros los vende a través de la Asociación, donde son alrededor de 800 pintores y a través de turistas americanos.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Mando mis cuadros, ellos me dan una beca cada mes y mayormente los vendo a turistas, principalmente americanos, ellos me recomiendan a sus amigos.

Gabriel Cortés Gutiérrez

PARA SABER

Si le interesa comprar un cuadro puede llamar al número telefónico 6691-527743 o contactarlo en la página de Facebook Gabriel Cortés Gutiérrez.









