Un danzante que conserva el legado

Culiacán, Sin.- La vida es un transcurso que debe ser aprovechado por los humanos para generar enseñanzas positivas sobre las nueva generaciones de la sociedad, para Leonardo Yañez Juárez, todas y todos somos eternos a pesar de la muerte y ante eso, su misión ha sido promover como legado la cultura sinaloense, pero en especial la Yoreme.

Para esto se ha preparado toda su vida: personificar al hombre de la danza del venado, al mítico paskola de los pueblos originarios del noroeste mexicano, cazadores que tenían una cosmogonía de respeto a la naturaleza.





Hijo de una mujer originaria de un pueblo indígena Yaqui en Cajeme, Sonora, hace correr por sus venas parte de esta cultura que durante años, ha pasado desapercibida en México y en el mundo, siendo esta una de las causas que lo impulsaría a investigar y promover la cultura y el arte.

DANZA Y REFUGIO

En entrevista para El Sol de Sinaloa, Leonardo compartió que personificar a "El venado", es una circunstancia derivada de una vida en la periferia, pues haber vivido en las afueras de la ciudad de Culiacán, lo llevó a refugiarse en clases de danza para no pertenecer al mundo del alcoholismo y las drogas.

"Lo vi como un refugio, yo sentía que no pertenecía ahí, pero sí sabía que quería investigar que quería bailar porque siempre mi vida giró entorno al arte, yo me agarré de la cultura yoreme y de esa influencia familiar de mi madre en Cajeme y por esa influencia cultural que llegó ahí y me dijo a través de ellos festivales, aquí también está esta opción, no nada más puedes ser grafitero o drogadicto también puedes ser danzante", refirió.

A los 12 años, fue inscrito en un grupo de danza infantil perteneciente al DIF de Culiacán y a partir de ahí, emprendió un rumbo de preparación, esfuerzo, amor y dedicación por la promulgación de la danza, posteriormente llegó a estudiar en Escuela Superior de Ciencias y Artes Mukila Mazo donde se formó como maestro y promotor.

Por su amor a la cultura, se internó por varios meses en comunidades indígenas. Foto: Karla Mendivil | El Sol de Sinaloa

NACE EL AMOR

Se enamoró tanto de esta cultura, que se internó por varios meses en las comunidades mayo-yoremes de Sinaloa, donde se apadrinó y bautizó para finalmente ser aceptado como uno más de la comunidad.

"Yo me tuve que entrenar, tenía que correr, hacer dietas, a veces no dormir durante días y noches en las comunidades indígenas, tuve que hacer muchos sacrificios, hubo ocasiones en que me tuve que inmolar para poder saber, para poder saber, para permanecer y para poder pertenecer a una comunidad indígena", dijo.

Ahí conoció que no todo lo que vemos en personificaciones o coreografías es lo que hay en los pueblos indígenas, pues hoy en día estos, sufren de violencia, prostitución y adicciones, por ello, también ha luchado por defender los derechos de los pueblos indígenas, acción que derivó su fundación; Centro de Iniciación Artística y Análisis de Costumbres Mayas.

Leonardo Yañez Juárez, tiene más de 40 años promoviendo esta cultura danzando como venado en distintas plazas, parques y escenarios de talla local y nacional.

Ha dejado como legado su enseñanza a alumnos y ha plasmado en un libro su largo recorrido.

40

Son los años que lleva Leonardo defendiendo esta tradición de los pueblos originarios.





12

Años tenía cuando comenzó a estudiar danza en Culiacán.

CONMEMORACIÓN

El 9 de agosto, a nivel internacional se celebra el día de los pueblos indígenas, en conmemoración de su existencia y la lucha por la defensa de los derechos indígenas.









