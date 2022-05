Investiga síndica procuradora de Mazatlán compra de lámparas LED

Mazatlán. Sin-. La oficina de la síndica procuradora inició la investigación sobre el proceso de compra de 2 mil 139 lámparas Led por un costo de 400.8 millones de pesos.

La síndica procuradora, Claudia Magdalena Cárdenas Díaz, informó que ya abrieron el proceso de investigación y al mismo tiempo instruyeron al Órgano Interno de Control para que hagan lo mismo.

“Vamos a esperarnos, solicitamos nosotros el expediente, solicitamos el contrato y con base a ello ya determinaremos juntos y se lo haremos llegar al Órgano Interno”, manifestó.

Cuestionada acerca de que si podría haber irregularidades en el proceso de adquisición directa, la funcionaria municipal aclaró que no le gustaría decir nada, hasta que no tenga la información correcta y hasta que el cuerpo jurídico haga la investigación de su posicionamiento.

Cárdenas Díaz justificó el que no haya firmado el acta del Comité de Adquisiciones porque no estuvo presente en la sesión por cuestiones de agenda y por eso no firmó.

“Yo no tenía conocimiento del tema en específico, sabía que hay necesidades, que hay un proyecto para iluminar la ciudad, que me parece muy bueno, que me parece que es una iniciativa muy buena para tratar de que disminuya la delincuencia; sin embargo, no tenía yo las características aún”, explicó la Síndica Procuradora.

Cuestionada acerca de que si no les prende los focos rojos, el que se destinen 400.8 millones de pesos para la compra de 2,139 luminarias, Cárdenas Díaz indicó que se tendrá que analizar qué condiciones son, la durabilidad, por lo que esperarán esa información y lo que arroje la investigación y el por qué del costo de cada lámpara.

Informó que ya solicitó al Comité de Adquisiciones toda la información referente a esta compra y ya pasaron el reporte, aunque dijo desconocer el tiempo que podría llevar el proceso de investigación.

El Comité de Adquisiciones, que depende de Oficialía Mayor, signó un convenio de compra por 400.8 millones de pesos con la empresa Azteca Lighting para la compra de 2,139 lámparas Led, donde cada una tendría un valor de 177 mil pesos.