Pagará Ayuntamiento de Mazatlán 1.5 mdp para aclarar cuenta pública del 2020

Mazatlán, Sin.- El gobierno municipal contrató un despacho externo de la Ciudad de México para que intervenga por el Ayuntamiento ante la Auditoría Superior de la Federación, que no ha querido aceptar la cuenta pública del 2020 en la que se señalan daños por más de 800 millones de pesos

El tesorero municipal, Javier Alarcón Lizárraga, explicó que el Ayuntamiento presentó ante la Auditoría la información requerida en dos ocasiones y no se las ha aceptado. Para ello, le pagará un millón y medio de pesos a este despacho, por los servicios de asesoría y gestión ante la ASF.

“Ellos están diciendo que no entregamos, siendo que entregamos toda la información de las nóminas, que es la parte que nos estaban pidiendo, que son los 800 y tantos millones de pesos, que todo eran sueldos y no, no lo valoraron”, dijo.

El funcionario municipal dijo que como última instancia contrataron a un despacho del maestro Eleazar Pablo Moreno Moreno, que es de la Ciudad de México e integrante del Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales A. C.

“Él se sabe todas las tripas de la ASF en cuestión de cómo se maneja y es experto, entonces, él nos dice que esto debe quedar, nos va a dar un informe en unos 15 días de los avances que llevemos. Él cree que debe resolverse eso, ve muchas posibilidades realmente porque tenemos la razón, tenemos las nóminas que contablemente y presupuestalmente es la cantidad que ellos dicen que no comprobamos. Está todo”, explicó Alarcón Lizárraga.

Indicó que este despacho contable se va a encargar de contestar todo, ya que el titular estuvo en Mazatlán en la firma del contrato y ya les solicitó la información que deben presentar, es decir, todo lo que ya habían presentado y no les valoraron en su momento.

“Él la va a llevar esta información, no con los auditores que la rechazan, sino a otra instancia, que sí la van a valorar. Tenemos mucha confianza, porque las cosas están bien, no hay nada que esconder, las cosas las hicimos bien, está realmente comprobado en qué se gastó ese dinero, son nóminas”, manifestó.

En el mes de febrero, la Auditoría Superior del Estado entregó la cuenta pública del 2020 del ex gobernador Quirino Ordaz Coppel, donde la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al revisar esta misma cuenta hizo observaciones por un millón 300 mil pesos, pero en Mazatlán el daño patrimonial fue por 823.4 millones de pesos.

El desglose de las observaciones ascendieron, de acuerdo al Informe de Resultados, a mil 108 millones de pesos de distintos entes fiscalizados, entre ellos Mazatlán, con 823.4 millones de pesos; Ahome, con 118.4 millones de pesos; la Universidad Autónoma de Sinaloa, con 79.5 millones de pesos; la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, con 67.5 millones de pesos; el municipio de Culiacán, con 6.9 millones de pesos; el municipio de Navolato, con 1.4 millones de pesos y el Ejecutivo del Estado de Sinaloa, con 1.3 millones de pesos.