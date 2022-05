Justifica Químico pagar 400.8 millones por lámparas

Mazatlán. Sin-. El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres defendió la compra de 2 mil 139 luminarias LED por un costo de 400.8 millones de pesos por asignación directa, para que sigan siendo las mismas lámparas que se pongan en la ciudad de manera uniforme.

Aseguró que a cambio de estas lámparas UFO, el propietario de la empresa Azteca Lighting, que ha sido beneficiada con 5 contratos por una cantidad de 545.2 millones de pesos en poco más de 3 años de administración municipal, donará a la ciudad el equivalente a 120 millones de pesos en lámparas LED con la que va a blanquear la ciudad.

El presidente municipal justificó que todos los datos del proceso de asignación directa se encuentran en transparencia, y retó a los medios de comunicación que los estudien todos los datos y una vez hecho, que lo buscaran, porque todo es explicable.

“No fue necesario licitarlo porque son patentes del local, ahí está la explicación, aunque sea (mayor la cantidad de lo que se permite en licitación directa)… al contrario, eso va a potenciar a Mazatlán para que sea la ciudad luz del país, y eso nos va a generar más recursos”, manifestó.

El alcalde Benítez Torres justificó que todas las avenidas de Mazatlán se van a iluminar con todas las lámparas UFO, sin quedar ninguna, y retó a los reporteros a contarlas.

Cuestionado sobre porqué tenían que ser de ese tipo de lámparas LED, argumentó que iluminan como si fuera de día, porque la resolución es mayor que cualquier lámpara que puedan poner, y que cuando la luz es de día, permite que la delincuencia baje.

“Y eso es lo queremos, ciudades seguras, y no solo eso, voy a poner otro tipo de lámparas, que van incluidas para todas las calles de Mazatlán, no va a haber ninguna calle sin esas lámparas, son miles y miles, no traigo el número ahorita”, manifestó.

El Químico Benítez aseguró que al adquirir todas las lámparas UFO para todas las avenidas, que tienen un costo de 187 mil pesos cada una, la empresa Azteca Lighting les donará el equivalente a 120 millones de pesos en lámparas LED.