Investigará ASE compra de 2,139 luminarias en Mazatlán

Mazatlán. Sin-. No les preocupa al Ayuntamiento que la Auditoria Superior del Estado (ASE) realice una investigación sobre la compra de 2,139 luminarias por un costo de 400.8 millones de pesos.

Eso permitirá saber si se tiene que corregir algo en su momento, manifestó el secretario del Ayuntamiento, Edgar González Zatarain, quien indicó que la experiencia que tiene como diputado, es que la ASE lo primero que les pide es que solventes en la primera oportunidad.

“Entonces nos lo dicen, si no nos esperamos a un año que llegue la auditoria o un año y fracción que llegue la auditoria y te lo dice desde ahorita si algo está mal, solvéntalo, pues que bueno, lo solventas, así de sencillo, entonces en lugar de preocuparte, nosotros mismos como Municipio en muchos temas preguntamos a la Auditoria si se pueden hacer muchas cosas o no, en este caso, yo lo que puedo decirte es que tomaron como base algo que ya habían hecho de compras similares en el pasado, no con esa cantidad pero si con ese tipo de luminaria y a ese precio, y que bueno, de una u otra forma la Auditoria ya había dado una especie de visto bueno”, explicó.

“QUE BUENO INTERVENGA LA ASE”

El funcionario municipal aclaró que ese tema lo deberán de manejar los encargados de esa área, sin embargo, consideró que es muy bueno que intervenga la misma Auditoria Superior del Estado como Transparencia.

“No podemos verlo como algo malo, si se tiene que corregir algo, que se corrija, estamos a tiempo, aquí el asunto no es: Ya lo hiciste, ya te fregaste, está mal, no, la Auditoria tiene un proceso y ese procedimiento el primero es tener que encausarlo, de hecho, cuando te cae la Auditoria y te revisan, lo primero te lo ponen como observaciones y luego te dan plazos para que tú vayas solventando, va pasando en varios plazos y etapas”.

Sin embargo, González Zatarain aclaró que desconoce a detalle el procedimiento que se llevó en la compra de las 2,139 luminarias a la empresa Azteca Lighting, sino que lo hizo el Comité de Adquisiciones, por medio de la adquisición directa y por una cantidad de 400.8 millones de pesos.