Inicia el 2024 con recorte masivo de personal en el Ayuntamiento de Mazatlán 

Mazatlán, Sin.- El 2024 inició con un recorte masivo en el Ayuntamiento de Mazatlán, tan solo en 2 días se notificaron a 62 trabajadores de confianza de su despido.

El alcalde Edgar González Zatarain, señaló qué las dependencias recortadas son Secretaría de Desarrollo Económico, Bienestar Social, Junta Patriótica, entre otras, esto con el objetivo de adelgazar la nómina y el gasto por este concepto.

"Nosotros siempre hemos traído recorte, no es nuevo, el año pasado también lo hicimos cuando nos arrancamos nosotros como administración. Detectamos que el dinero se complica cada vez más, lo hemos visto en las discusiones de presupuesto y como se va más en gasto de nómina no sea tan pesada para la administración", dijo.

No obstante, el edil dijo que aún no se cuantifica de cuanto va a ser el ahorro, tampoco cuánto costará pagar las indemnizaciones, ya que son sueldos variados.

"Son recortes en oficina y lo que tiene que ver con en relación con el tema burocrático, el tema de operatividad no se recorta y se requieren, en operatividad me refiero a los de aseo y limpia, parques y jardines, alumbrado público, seguimos solicitando, no hay eléctricos, que hay mucho trabajo dónde les pagan por destajo, por contratos y ganan más, es más difícil, les hemos estado subiendo el salario para que vengan, pero aun así se dificulta", agregó.

González Zatarain dijo que podría haber más despidos .Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

Descarta demandas

González Zatarain descartó que estos despidos vayan a generar demandas en contra del municipio, ya que todo se está haciendo conforme a ley.

"Es mucho mejor, por eso decía en el momento que lo tienes que hacer, si los haces a principio de año aun con toda la indemnización le das una mensualidad o 45 hasta 60 días y finalmente 10 meses los tienes libres, no gastas ese recurso", agregó.

Para saber

La cifra de despidos podrá aumentar los próximos días, entre 10 y 15 más.