Sigo enfocada en mi trabajo de presidenta municipal: Blanca García 

Escuinapa, Sin.- "Sigo enfocada en mi trabajo", así lo externó Blanca Estela García Sánchez, Presidenta Municipal de Escuinapa, tras inaugurar la obra de construcción de un parque lineal en la colonia 13 de septiembre.

Esto luego de ser cuestionada por lo declarado por parte del Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, en torno a la lista de candidatos de Morena, donde Blanca Estela García figura como la candidata por la Presidencia de Escuinapa, quien iría en búsqueda de la reelección.

García Sánchez reiteró que, hasta el momento, a ella no se le ha notificado nada de manera oficial y su atención sigue siendo en sacar a delante al municipio.

"Hasta hoy no se me ha notificado nada, he sido respetuosa de los tiempos y seguiré siéndolo, ahorita sigo haciendo mi trabajo que es visitando y recorriendo comunidades, atendiendo a los ciudadanos e inaugurando obras que ya se han concluido".

Asimismo, comentó que actualmente no está pensando o contemplando en retirarse de su cargo para irse a hacer campaña, esto será hasta que se le indique algo por parte de MORENA.

"Primeramente, hay que esperar, yo soy muy cuidadosa y muy respetuosa de los tiempos, tengo que esperar que se me indique, el día que ya tenga una respuesta, se los hago saber".

Cabe mencionar, que de acuerdo a la Ley, la alcaldesa tiene hasta el día 3 de marzo para retirarse de su cargo e irse a campaña en caso de que así lo decida.