Habrá corte de agua este lunes, checa qué colonias se verán afectadas

Mazatlán, Sin. -Este lunes habrá corte de agua en algunas colonias de Mazatlán debido a trabajos de interconexión de tuberías que llevará a cabo la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán.

A través de su página oficial de Facebook, la paramunicipal dio a conocer que debido a la obra de pavimentación que se realiza en las calles Jorge Salazar y Toma de Santa Rosa, en la colonia Francisco Villa, se presentará el corte en el suministro.

Las colonias que se verán afectadas son Francisco Villa, Libertad de Expresión, El Cid, Sábalo Country, Dorados de Villa y El Encanto.

Los trabajos darán inicio a las 8 de la mañana y se prevé que terminen a las 3 de la tarde, por lo que se pide la comprensión de los habitantes de dichos asentamientos.

Se les pide también que tomen sus previsiones y que no realicen actividades en las que se tenga que usar agua durante ese lapso de tiempo.

Lo más recomendable es que desde este domingo se almacene un poco de agua en cubetas para poder usarla en actividades esenciales como ir al baño.

El suministro se normalizará poco a poco luego de que los trabajos terminen y vuelvan a abrir las válvulas para que el líquido llegue de nuevo a la zona.

A cuidar el agua

La paramunicipal hace un llamado a no desperdiciar el agua y a ser conscientes de que si no se cuida, en un futuro no muy lejano, será muy difícil tenerla en los hogares.

Entre las recomendaciones para cuidarla está lavarse los dientes con un vaso con agua en vez de abrir la llave del lavabo; lavar los platos utilizando una cubeta con líquido en su interior y no tardar demasiado tiempo al bañarse, entre otras.