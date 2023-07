Desbordamiento de aguas negras lleva más de un mes en la colonia Juárez

Mazatlán, Sin.- Desde hace más de un mes, una fuga de drenaje ha estado generando molestias en las calles Agustín Melgar y Enrique Pérez Arce, ubicadas en la colonia Juárez de Mazatlán.

La fuga proveniente de las calles mencionadas ha estado generando problemas, pues los malos olores que se perciben en la zona han ocasionado que los vecinos no puedan realizar sus actividades con normalidad.

"No podemos ni salir a la calle con tranquilidad, nos tragamos todo el olor que hay, la peste no nos deja vivir en paz en esta parte y lo malo es que hay niños por aquí, ellos salen a la calle y juegan, no saben del problema, no estamos tranquilos", dijo Jesús Castañeda, vecino de la calle Enrique Pérez Arce.

El vecino añade que la problemática es muy frecuente en el lugar, y que a pesar de que Juamapam ha acudido en diversas ocasiones, el problema nunca ha sido resuelto completamente.

"Tenemos que andar con cuidado por aquí, en especial porque esta fuga se ha salido de control, no es la primera vez que pasa, seguido hay fugas de drenaje en esta parte de la colonia, vienen y meten una manguera y así lo dejan, duran para venir otra vez, pero de aquí a que vuelvan, ya se hizo un cochinero otra vez", añadió el vecino.

Además de los vecinos, la problemática ha estado afectando a varios comercios que hay en el lugar, pues estos aseguran que nadie se acerca de manera frecuente a la zona afectada.

"Uno como vendedor de comida espera dar una buena imagen a la ciudadanía que viene y quiere comprar sus productos, pero así lleno de charcos, con malos olores y suciedad en las calles, mejor se van a comprar a otro lado, o si llegan ya no vuelven", comentó Mauricio Villela, comerciante de la zona.

A pesar de que la problemática ya fue reportada a Juamapam, los vecinos aseguran que nadie ha acudido a repararla.

"Ya se reportó y como es frecuente por aquí, quiero creer que es por eso que nos ignoran, han de creer que no tenemos problemas, pero no es así, exigimos a Juamapam que manden a alguien a reparar este problema que ya parece tradición en la colonia", añadió Mauricio.