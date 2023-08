Incremento en la demanda de agua no afecta a los hoteles de la Zona Dorada

Mazatlán, Sin.- A pesar de la alta demanda de agua potable que hay en Mazatlán en este periodo vacacional de verano, hoteles de la Zona Dorada no tienen problemas con el abasto.

José Gámez Valle, director de ventas de Pueblo Bonito, comentó que en este caso tienen más de tres meses que no compran una pipa de agua; sin embargo, eso no significa que hoteles de otras zonas no tengan desabasto.

"Hace dos años se compraban pipas de agua para poder cubrir la demanda, ahorita tenemos la misma línea de conducción y en el hotel de la Zona Dorada no han comprado agua", dijo.

Tráfico principal queja

El consejero de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán agregó que el sector ha recibido algunas quejas de los turistas que vienen a disfrutar de los atractivos del puerto y que una de ellas es principalmente por el tráfico vehicular en ciertas zonas de la ciudad.

Mencionó que el desplazamiento vehicular en el puerto últimamente se ha vuelto muy lento en las principales avenidas, situación provocada por muchos factores y uno de ellos es la falta de estacionamientos.

“Situaciones que complican el desplazamiento vial, es en algunas zonas viniendo de norte a sur, en algunas zonas hay camiones estacionados en doble circulación, hay carros de equis establecimientos surtiendo un súper, hay quien se estaciona donde no debe y eso entorpece. Yo creo que hay que poner más orden en ese sentido y ahí sí un llamado muy respetuoso a la autoridad”, señaló.

Destacó que en las avenidas principales del puerto, como Rafael Buelna, Gabriel Leyva, Camarón Sábalo y Del Mar, existe falta de sincronización en los semáforos, lo que confunde mucho a los visitantes.