Fiscalía oculta 15 expedientes por delitos de corrupción

Culiacán, Sin.- Por no entregar información solicitada, respecto a 15 casos de corrupción, el centro ciudadano de investigación, Iniciativa Sinaloa, presento un amparo contra la Fiscalía General del Estado y la Ceaip.

“Nosotros al solicitar estos expedientes para que fueran entregados en versión pública, la Fiscalía menciono que no, que no los iba a entregar y que iban a estar reservados por 5 años”, declaró Marlene León, directora del centro de investigación.

Asimismo, comentó que ya hay antecedentes en los cuales la Fiscalía actúa de esta manera, reservando documentación de casos de corrupción.



“En 2019 habíamos logrado que la Fiscalía nos entregara información relacionada con el caso del ex secretario de Salud Echeverría y también mostró la misma resistencia”, señaló.

La búsqueda

León explicó que desde el 9 de febrero se realizó la solicitud de acceso a la información para recibir los documentos, ante la reserva de la Fiscalía, se presentó un recurso de revisión.



“El recurso de revisión fue resulto a nuestro favor por parte del órgano garante. Eso lo resolvió en mayo, por unanimidad, ordenándole a la fiscalía que nos entregara la información de forma pública”, expresó.



Sin embargo, mencionó que la documentación no fue entregada, y que en octubre el órgano garante emite acuerdo de cumplimiento, a pesar de que la información no fue revelada.



“Lo que hicimos fue iniciar este juicio de amparo porque nunca nos entregaron nada de información, la Fiscalía, a pesar de que ya se le había ordenado que nos entregara la información, siguió renuente. Y al final ni Fiscalía ni Ceaip nos entregaron nada”, comentó.



De igual manera, señalo que estas acciones son un retroceso en los ejercicios de transparencia, tacho de grave el veredicto de cumplimiento emitido por la Ceaip.



“El que nada debe nada teme, quisiéramos saber ¿que le están ocultando a los ciudadanos?, ¿Por qué no han entregado estas carpetas de investigación?”, finalizó.