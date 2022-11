Existe corrupción dentro de la Auditoría Superior del Estado: Adolfo Beltrán

En la Auditoría Superior de Estado hay corrupción entre los auditores porque es sospechoso que al hacer auditorías a las cuentas públicas, no detectan serias anomalías que se presentan, simplemente las omiten, aseguró el diputado sin partido Adolfo Beltrán.

“Yo no creo que sea de la titular, pero sí del personal que lleva a cabo las auditorías y que de cierta manera, si detectan algo, no lo ponen en sus informes y no se sabe nada al respecto”, dijo.

Beltrán Corrales puso como ejemplo que los auditores de manera sospechosa pasaron por alto en la auditoría que se hizo a la cuenta pública del Ayuntamiento de Culiacán del 2020, el arrendamiento de camiones por un monto de 117 millones de pesos.

“Hay una omisión en las auditorías, por ejemplo, la Fiscalía General del Estado solicitó seguirle proceso al alcalde de Culiacán porque en el 2020 arrendó unos camiones, el tema es de tal importancia que le va a costar al ayuntamiento 117 millones de pesos y la Auditoria no lo detectó en su informe, ni siquiera hizo una observación”, dijo.

La observación que le estamos haciendo a la Auditoría es que se haga una revisión al respecto porque si bien es cierto no es una indicación de la titular, pero puede haber auditores a su cargo que se presten a malos manejos, porque no es creíble que no detecten un movimiento en las cuentas de esa índole.

Es lamentable que el pueblo esté pagando por mantener una auditoría que cuesta muy caro y no hace bien su trabajo, a todas luces es evidente que no están trabajando como es debido, por ello, exhortó a la titular de la ASE a que evalúe el trabajo de sus auditores y hacer una revisión al respecto.

Por otro lado, al hablar sobre la reunión de trabajo que se tuvo la tarde del jueves con la Auditora, dijo que los integrantes de la Comisión de Fiscalización se quedaron con más dudas de las que traían antes.

“Nos quedamos con más dudas de las que ya traíamos cuando iniciamos la reunión de trabajo, primero porque el tema a tratar es el problema del gobierno estatal y de los ayuntamientos, que son los pasivos sin fuente de pago”, indicó.

Dijo que este es un problema que se tiene con proveedores, contratistas y de algunas obligaciones que no se cumplen y que a nivel estatal representa más de cinco mil millones de pesos y que a final del día es una deuda que se tiene que cubrir, entonces, de manera engañosa dejan de cumplir con estas obligaciones y se convierten en deudas a mediano plazo, porque se heredan de una administración a otra.

Lo lamentable es que la ASE no lleva ningún procedimiento porque ni siquiera se considera como una falta, por ello, urge que se haga una revisión urgente a la normatividad tanto a la ley de auditoría, como a la ley de presupuesto y gasto público, incluso a la Ley de Responsabilidades a servidores públicos a efecto de determinar que sucede cuando haya funcionarios que lleven este tipo de prácticas.

Precisó que si no hay una normativa va a seguir sucediendo y ocasionando problemas en la mayoría de los municipios y del propio gobierno estatal.