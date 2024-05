¿Que historias guarda el museo de Los Tigres del Norte? El arquitecto que lo diseñó revela sus secretos

Una imponente puerta negra con tres candados es lo primero que se ve al llegar al recién inaugurado Museo de Los Tigres del Norte, la cual una vez se abre te transporta a un mundo del espectáculo vanguardista, farandulero, lleno de glamour, todo esto que rodea la vida de Los jefes de jefes.

Un recinto artístico que sin duda alguna te muestra muy al estilo Broadway la exitosa trayectoria de 50 años de esta agrupación sinaloense, así lo externó en entrevista exclusiva para El Sol de Sinaloa, el arquitecto Ernesto Urquiza López, encargado del diseño museográfico de este recinto cultural y artístico.

“Queremos que el que visite el museo sienta este glamour, este primer mundo, esas marquesinas a lo Broadway, ese mundo del espectáculo, esa farándula que es lo que ellos proyectan”, destacó Urquiza López.

Ernesto comentó que cuando le llegó esta propuesta fue antes de la pandemia, algo que le pareció muy interesante, un edificio que ya estaba en construcción con una fachada, él teniendo como encomienda todo el trabajo interior.

“Yo antes de iniciar con todo el trabajo necesitaba saber qué era lo que la agrupación quería ver en este recinto, nosotros casi no tuvimos contacto con Los Tigres todo fue a través del municipio, ellos eran nuestro intermediario, así que les pedí que cada uno de los cinco integrantes explicarán en un texto cuál era su expectativa en este recinto, y realmente no fueron exigente, simplemente fueron consejos los que nos dieron como: no queremos que sea viejo, queremos algo moderno y queremos un proyecto que se pueda replicar en otras partes del mundo”, explicó.

Un vanguardista Museo de Los Tigres del Norte. Foto: Iván Medina / El Sol de Sinaloa

Y fue así como el arquitecto Urquiza López y su equipo iniciaron este proyecto, “los criterios que utilizamos siempre fueron pensando en algo muy moderno, necesitamos hacer un contraste, porque si hablamos de Mocorito es un tema colonial y lejos de querer hacer la museografía que empatará con el pueblo, los que ellos querían era algo moderno, entonces siempre fue el tema de, ¿Cómo hacemos un museo que se destaque por su diseño interior?”.

Un diseño que sin duda alguna lograron y rebasaron las expectativas de cada uno de los integrantes de esta agrupación, pues fue así como lo externaron mismos Los Tigres el pasado 8 de mayo del 2024, día de su inauguración en sus intervenciones, definiéndolo Óscar Lara como un diamante en Mocorito.

El recorrido

Una vez cruzando la afamada puerta negra con tres candados, el glamuroso recorrido inicia con sus primeros logros junto a unas fotografías gigantes de ellos, una vitrina con los objetos más antiguos, sus premios, sus primeros éxitos, “la segunda vitrina son cinco maniquíes cada uno con un traje, la cual tiene el propósito de mostrar la mayor cantidad de cosas posibles, porque también tenemos una cantidad de piezas limitadas, en bodega tenemos más piezas todavía que se sacarán más adelante”, destacó Urquiza.

Se muestran sus premios, discos y demás. Foto: Iván Medina / El Sol de Sinaloa

“El recorrido continúa con la línea del tiempo, la cual fue creada una vez que nos dimos cuenta de que teníamos que mostrar 50 años de trayectoria artística y no podíamos saturar el museo con textos en la pared, fue lo que nos llevó a usar medios digitales para ahí si extendernos con toda esta información, es una pieza que son tres pantallas que es la línea del tiempo, hay tú puedes explorar una cantidad de información tremenda de ellos, se puede ver década por década, presionas un botón y vez la década competa, vez todos los discos que grabaron, todos los conciertos que dieron, todos los programas de televisión, tiene botones para ver fragmentos de películas, videos, si quieres escuchar música vas a la fonoteca hay tenemos una colección de música en donde se puede encontrar muchos temas”, explicó.

Un museo muy estilo Broadway. Foto: Iván Medina/El Sol de Sinaloa

En la planta alta se encuentra la galería de temporales, “esta vitrina está pensada para que fuera temporal, ahorita está lo de La Prisión de Folsom, la cual durará de tres a seis meses ya después se decidirá y desaparece, para que después se muestre por ejemplo de Viña del Mar, esto con el objetivo de que siempre tenga algo nuevo el museo”.

En esta misma planta además se encuentra la sala de proyección “en esta sala se tienen varias intenciones una de ellas es que Los Tigres de manera periódica puedan compartirnos cosas que se van a estar proyectando, por ejemplo, nos gustaría que grabarán un agradecimiento para las personas que van y visitan el museo”, aseguró.

Foto: Iván Medina / El Sol de Sinaloa

Urquiza destacó que la agrupación sinaloense fueron los encargados de hacer la selección de piezas, “ellos seleccionaron lo que nos mandarían, mandaron piezas individuales y mandaron cosas del grupo, mandaron como 5 colecciones de trajes y son de diferentes tiempos, tenemos trajes también en bodega, está la colección de los trajes que usaron para la portada del disco La reina del sur, y son colecciones que irán saliendo más adelante y que están en el museo resguardadas, tenemos piezas para hacer unas cinco temporales más todavía; y respecto a los premios estos si se trató de exponerlos todos”.

La famosa puerta negra con tres candados. Foto: Iván Medina / El Sol de Sinaloa

Por último, el arquitecto confesó que lo que más le gustó de este museo es que tiene una congruencia, “tú vas arriba, abajo, vas a la izquierda o a la derecha, y todo te hace sentir temple de un espacio como de una cápsula como si te aislaras, por eso digo más que hablar de salas, creo yo que es como toda una experiencia completa de interactuar con este pensamiento y esa sensación que ellos Los Tigres querían provocar; y que a pesar de que tiene todo este toque de farándula no deja de tener criterios museológicos y museográficos”, concluyó.

El arquitecto Ernesto Urquiza, aseguró que se buscó transmitir todas esas emociones de la alfombra roja, grammys, puras cosas que hablan de ese glamour, de farándula que se ven en la tele, dejando en claro que ellos son un grupo de ese nivel.