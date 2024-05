Ellos son las Cobras Nocturnas: voluntarios que ayudan en accidentes desde hace más de 20 años

El día que Salvador Gabriel Reyes logró la creación de Cobras de Mazatlán jamás pensó que llegaría a las dos décadas de servicio. Era concretar su vocación arraigada por ayudar a la gente. Su experiencia previa en cuerpos voluntarios y la pasión lo llevaron a obtener formación como paramédico en Cruz Roja en el año 2003.

"Yo ya había participado en otros grupos de voluntarios en años anteriores, quería tener mi propio grupo, pero no podía si no sabía nada, porque esa es la realidad yo no sabía nada de esto, así que me metí a un curso de la Cruz Roja, me fue de ayuda, aprendí mucho y fue así como yo quise intentar esto", dice este paramédico.

Salvador Gabriel Reyes, fundador de Cobras Mazatlán, comenzó sus servicios en la Comisión Nacional de Emergencias hasta que las circunstancias ayudaron para crear su grupo al que llamó Cobras.

"Yo inicié en Comisión Nacional de Emergencias, ese grupo ya desapareció. Una vez nos reportaron una volcadura, un carro que se fue a un barranquito aquí al norte de Mazatlán entonces nosotros teníamos la base ahí en el Venadillo y pues ahí nos quedaba cerquita y ahí fuimos y efectivamente el carro estaba abajo, el muchacho era un solo pasajero, el chofer estaba atrapado en el volante, entonces ya tuve que bajar yo con una cuerda, me ayudaron, bajé ahí logramos liberarlo del volante", comenta.

Recuerda que el primer rescate que atendió con Cobras fue en un edificio en demolición, donde un trabajador quedó atrapado bajo una barda derrumbada. Reyes y su equipo llegaron al lugar, donde estabilizaron al trabajador y coordinaron su rescate con la ayuda de los bomberos. Este incidente, ocurrido en el año 2004, marcó el inicio de las operaciones de rescate de Cobras en Mazatlán.

"Durante la construcción en Cobras, recuerdo un incidente cerca del Toreo donde una tienda llamada Gigante solía estar. Enfrente, demolieron un edificio, y mientras derribaban las paredes, un trabajador quedó atrapado bajo un trozo de barda. Llegamos al lugar rápidamente y encontré al trabajador con la pierna atrapada. Pasaron unos 30 o 40 minutos antes de que llegara una grúa para levantar el peso", añadió.

En los primeros días de Cobras, Mazatlán, Reyes convirtió una camioneta Chrysler Caravan en una ambulancia para iniciar sus operaciones. Equiparon el vehículo con una camilla fija y una tabla rígida improvisada para transportar pacientes.

Desde entonces, el equipo original de Cobras incluyó a mujeres en roles clave, como secretaria y vocal, y con el tiempo, más mujeres se unieron al grupo, incluso algunas manejando ambulancias en emergencias.

Reyes cuenta que las cinco ambulancias que tienen las Cobras fueron donativos de paisanos que radican en Estados Unidos, aun así tuvo que desembolsar 2 mil 500 dólares para el traslado. El equipo de rescatistas vive de lo que recaudan en eventos y de apoyos de la gente.

Épica de las Cobras

El nombre y el logotipo de Cobras surgieron de la admiración del fundador por un documental sobre estos reptiles, que inspiró la elección del símbolo que ha perdurado durante dos décadas.

En este lapso lo que más le ha impactado a Reyes fue el rescate de una persona herida durante un tiroteo. Recuerda los esfuerzos que implicó estabilizarla para trasladarla al hospital, lo que incluyó la búsqueda de una escolta policial para garantizar su seguridad en el camino.

"Me acuerdo que fue en el fraccionamiento del toreo, nosotros estábamos haciendo guardia ahí y de repente vemos que un carro pasa una toda marcha y otro lo va siguiendo y resulta que fue una balacera, fue un momento duro lo que vi, una joven tenía las piernas totalmente destrozadas, no podía, no podía caminar la pobre lógicamente y estaba gritando por auxilio, fue un momento muy duro, lo recuerdo y es tétrico lo que yo vi ese día", contó.

El momento más emotivo llegó cuando aquella joven tras superar doce cirugías, dio sus primeros pasos y como agradecimiento al equipo de Cobras les regaló un pastel e hizo un donativo importante.

La vocación emergente de Luis Ángel Pérez Alvarado

Con apenas 18 años de edad, Luis Ángel Pérez Alvarado, un estudiante comprometido, ha encontrado su pasión en una de las profesiones más desafiantes y gratificantes: el servicio de emergencias.

"Lo que más me marcó fue mi primer servicio, que fue un derrape, en ese tiempo, yo estaba iniciando y no sabía nada, no sabía cómo actuar. Siento que para las personas con este interés, cuando les toca su primer servicio, es lo que más te marca, como en mi caso", mencionó el joven de 18 años.

Desde su ingreso hace aproximadamente ocho meses, Luis Ángel ha abrazado este desafío con determinación y pasión. Su decisión de unirse a Cobras fue inspirada por su primo, quien le reveló las proezas y responsabilidades que conlleva esta labor.

"Yo, en ese momento, solo me sorprendía de las cosas que hacían, de los servicios que les tocaba hacer", compartió.

Actualmente, Cobras de Mazatlán cuenta con 28 voluntarios comprometidos, todos ellos dedicando su tiempo y habilidades sin esperar remuneración.