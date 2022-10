Denuncian al "Químico" Benítez, pero ahora ante la Fiscalía General de la República

Mazatlán, Sin.- El diputado federal Juan Torres Navarro presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia penal contra el hoy ex alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, por un presunto daño patrimonial de más de 800 millones de pesos.

El legislador de la bancada de Morena dijo que esta fue dirigida a la doctora María de la Luz Mijangos Borja, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción.

"El asunto que yo estoy denunciando aquí es que en el 2020 hubo recursos de participaciones federales a Mazatlán por un total de 819 millones de pesos de los cuales no se solventaron en su totalidad y el otro motivo de denuncia es porque no devolvieron el Impuesto Sobre la Renta de cuatro millones de pesos", dijo.

Agregó que el municipio supuestamente declaró a la Auditoría Superior de la Federación, que habían pagado a un despacho contable, pero cuando le preguntaron quién era ese despacho resultó que no existía.

"No hay contrato, no hay pago, no hay cartas, es un despacho fantasma que ellos quisieron aparecer para justificar ese dinero", aseguró.

Explicó que la ASF, cuando encuentra elementos de corrupción, ella misma hace la denuncia ante las instancias correspondientes, como lo marca la ley; no obstante, dentro de sus facultades cómo diputado federal dijo estar interesado en defender los intereses de la ciudadanía.

"En este caso, como a mí me interesa Mazatlán y encuentro dentro de las facultades que tenemos los diputados federales de revisar las cuentas públicas de todos los estados, de todos los municipios y ya depende de cada diputado cómo actúa, veo mucha omisión, ojalá tuviera compañeros que me reforzaran para defender los intereses de la ciudadanía", añadió.



El mes de septiembre el tesorero del Ayuntamiento de Mazatlán, Javier Alarcón Lizárraga, aseguró que el municipio había cumplido en tiempo y forma con la información requerida por las autoridades, incluso enviando la información hasta en cinco ocasiones.

Esto después de que el diputado Torres Navarro exhibiera través de redes sociales un oficio que recibió por parte de la Auditoría en respuesta a una solicitud de acceso a la información, en la que requería que se le informara si el municipio ya había solventado las observaciones por la cantidad de 823 millones de pesos de la Cuenta Pública del 2020.

En el documento qué se le envió en el título "participaciones federales" se indicó que al municipio de Mazatlán se le derivaron cuatros acciones, de las cuales tres de ellas no fueron solventadas y que una seguía en proceso de investigación.

Ante eso Alarcón Lizárraga comentó que ellos cumplieron con la entrega de la información requerida por la Auditoría, misma que fue ampliada en el mes de julio del 2022 a solicitud de este órgano técnico especializado. También añadió que fue hasta el 4 de julio, fuera de tiempo y forma, que se les notificó que no habían quedado satisfechas las observaciones, por lo que el 5 de julio se presentó otra vez la información.

En ese entonces el funcionario municipal dijo que las participaciones federales, en un 90% se dedican a nómina, por lo que su comprobación de gastos fue muy sencilla, con pólizas de cheque, transferencias y comprobantes de nómina.