Sin corrupción el dinero de Mazatlán alcanzará para todos: Memo Moreno (ENTREVISTA)

Al concluir la tercera semana de la campaña electoral 2024, Guillermo Romero, candidato a la presidencia municipal de Mazatlán por la coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa (PAN, PRI, PRD y PAS), asegura que los mazatlecos quieren un cambio porque están cansados del abandono en el que se encuentra la ciudad y la zona rural. En entrevista para El Sol de Mazatlán, señala que la seguridad, salud, servicios públicos, movilidad, entre otros, son los principales retos que tiene el puerto, por lo que ya prepara un proyecto integral con todos estos temas para ofrecer una mejor calidad de vida de los ciudadanos. Desde el inicio de la campaña, los candidatos han sido criticados por la pobreza en propuestas viables y reales, pues la mayoría, si no es que todos, ni siquiera tienen idea de cómo dirigir el municipio.

-¿Cómo te han recibido los mazatlecos durante la campaña? "Estoy contento porque cada día tenemos más aceptación, tanto en la zona urbana como rural. A la gente le gustan nuestras propuestas, porque quieren un cambio y salir del abandono en el que están la ciudad y la zona rural".

-¿Cuáles son los retos de Mazatlán? "Principalmente la seguridad, nos hemos encontrado que las 12 casetas de policías están cerradas, vandalizadas, abandonadas, queremos reabrirlas y crear 12 nuevas; mejorar el parque vehicular, actualmente se tienen 90 patrullas y solo sirven 35 y nuestra propuesta es adquirir 100 patrullas nuevas y dignificar los salarios y prestaciones para los policías".

-¿Cuál es la principal queja de los ciudadanos? "El drenaje es la queja más relevante, en los últimos años tenemos desbordamiento de aguas negras todos los días en la mayoría de las colonias, se les fue de las manos a este gobierno, no pudo entender las necesidades, lo dejó, por lo que traemos un plan estratégico e importante. Cerraron la planta tratadora El Crestón e hicieron dos plantas satélites, una en la colonia Urías y la otra en la colonia Madero, que han sido insuficientes, no están trabajando al 100 por ciento y tenemos que revisar que todas operen, no se puede seguir contaminando las playas, están aventando el agua cruda, 600 litros por segundo, a Olas Altas".

Foto: Fausto McConegly / El Sol de Sinaloa

-¿Cómo vas a atacar el problema de movilidad en Mazatlán? "El problema de tráfico que tiene la ciudad es muy grande, a Mazatlán le faltan más avenidas y por lo menos 6 pasos a desnivel, no tenemos semáforos sincronizados, seguimos en la edad de piedra, ya que estos son controlados por agentes de tránsito, eso ya no existe, estamos muy atrasados, se tiene que desarrollar un plan integral de movilidad en la ciudad y no recurrir a ocurrencias como el carril preferencial para el transporte público".

-¿Cómo hacerlo, con qué recursos? "Con el presupuesto que se tiene, para todo alcanza, simplemente no hay que meterle la mano al cajón, lamentablemente este gobierno es muy corrupto, a donde le rasques le sale pus, es un gobierno que le ha interesado más la compra de luminarias, donde hay observaciones por corrupción, así como pagar demandas millonarias y despojar al Ayuntamiento de terrenos, como uno en el Centro Histórico de mil 900 metros cuadrados, otro en Cerritos de 68 mil metros cuadrados y otro de 16 mil 800 metros cuadrados donde era el taller municipal en la colonia Casa Redonda. Como presidente tendré que resolver esta situación y no nos vamos a prestar a malos manejos".

-¿Como comerciante, de qué manera apoyarás a tu sector con en el ambulantaje? "El orden es muy importante, pero todo mundo tiene derecho a trabajar, aquí el problema es que el ambulantaje lo genera la autoridad municipal, hoy en día de cada tres comercios, dos son tolerados y uno es formal. La proliferación del ambulantaje consiste en tener cada vez más tolerados, en temporadas turísticas dejan entrar a comerciantes golondrinos, les cobran sin importar las afectaciones al comercio formal. Hay que meter orden desde el Ayuntamiento y revisar a dónde se va ese recurso que cobran, siguen cobrando como hace 50 años, a través de un boletito, por qué no nos modernizamos con un sistema electrónico para que haya mayor transparencia".

Foto: Fausto McConegly / El Sol de Sinaloa

-En el sector turístico, del que formas parte, has criticado mucho la falta de transparencia en los recursos de promoción, pero ¿Qué hacer desde lo municipal? "Hemos cuestionado la promoción turística, lamentablemente creen que el turismo vendrá solo. El 96 por ciento del turismo que llega al destino es nacional y el resto es extranjero y sabemos que viene de los estados del corredor económico del norte, el Bajío, del centro del país, Estados Unidos y Canadá, pero necesitamos una estrategia de promoción real, por eso vamos a crear una Oficina Municipal de Promoción, para que esté pendiente de eventos. Actualmente tenemos una subsecretaría de congresos y convenciones en la Secretaría de Turismo estatal y no ha funcionado, no ha traído un solo evento a Mazatlán, lo único que nos cuesta son los salarios de las 12 personas que la integran, lo único que hacen es colgarse de los eventos que llegan al Centro de Convenciones o a los hoteles".

-¿Durante tus recorridos cómo has encontrado la zona rural? "Mis principales propuestas están basadas en las necesidades que tienen en las comunidades rurales, no todas tienen agua, iluminación, todos los pueblos están oscuros y eso genera inseguridad. Unos de los grandes compromisos que traemos en la zona rural, primero es abrir las casetas de seguridad que están cerradas en las 8 sindicaturas, además de que cuenten con un dispensario médico, así como instalar una ambulancia con paramédicos en todas las sindicaturas para darles atención inmediata y traslados". "Para ello, pediremos apoyo a los clubes Rotarios de Estados Unidos y Canadá, que nos donen ambulancias, ya las estamos buscando, para que una vez que lleguemos a la alcaldía tengamos 8 ambulancias, una para cada sindicatura. Ya se han perdido muchas vidas por falta de atención médica".

-¿Por qué votar por Memo Romero? "Porque soy la mejor opción, estoy preparado para gobernar, no soy un hombre improvisado. No soy político, nunca había participado, no vivo de la política, soy un empresario mazatleco que quiere al destino, estoy preocupado por lo que se estamos viviendo. Estoy comprometido a dar lo mejor de mí, a tener un gobierno honesto, no de corrupción como lo tenemos ahora, tenemos que regresarle a Mazatlán un mejor lugar para vivir y el llamado es a que salgan a votar el 2 de junio, es muy importante que participemos en el proceso de elección más grande de la historia".