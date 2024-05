Alertan a bañistas por mar de fondo en las playas de Mazatlán

El alto oleaje por mar de fondo en las playas de Mazatlán, mantiene en alerta a la Policía Acuática, quien hizo un llamado a los bañistas para que acaten las recomendaciones.

Incluso los salvavidas colocaron los banderines en la zona de playa para evitar percances, debido a que hay zanjas y corrientes de retorno ocasionadas por el mar de fondo y en todas las áreas están marcadas las corrientes.

El coordinador de la Policía Acuática, comandante Gustavo Espinoza Bastidas, manifestó que por el momento, la situación en la zona de playa es de tranquilidad, pero persiste el fenómeno de mar de fondo que pone en riesgo a los bañistas.

"Actualmente, toda la zona de playa es de riesgo para los bañistas que no acaten las indicaciones de los mismos salvavidas o los banderines que están colocados en la arena", dijo

Piden acatar recomendaciones

Llamó a los bañistas que cuando bajen al área de playas que le hagan caso al salvavidas, que le pregunten qué condiciones prevalece en esa área de playa, que respeten los banderines y las señalizaciones, y sobre todo, que respeten los horarios de playa y no se introduzcan al mar en estado de ebriedad o cuando acaben de consumir alimentos.

Espinoza Bastidas mencionó que a pesar de que bajó la afluencia turística, todavía hay bastante gente que está visitando la zona de playa.

En cuanto a los inflables para los niños, indicó que no hay problema, porque no hay aire, pero sí advirtió que deben preguntar a los salvavidas si en ese lugar hay corrientes de retorno, para que no existan situaciones de riesgo.