Exigen pavimentación en la colonia Independencia de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Habitantes de la calle Flamingos de la colonia Independencia de Mazatlán llevan más de 10 años en espera de que las autoridades municipales pavimenten la vialidad.

"Llevamos tiempo esperando que vengan a pavimentar, nada más nos prometen y nos prometen, pero no vienen, la calle es de pura terracería, se hace mucho polvo y también se hace mucho cochinero con el agua, es mucho el lodo que hay, ya hemos hablado con el gobierno, desde que nos la están arreglando y nada, solamente nos prometen eso mientras están en campaña, de ahí en fuera se les olvida", afirmó Maribel, vecina del asentamiento.

Los vecinos señalan que entre la terracería es muy difícil de transitar, en especial cuando llueve, además de que se han originado varios accidentes.

"Se han caído personas en bicicleta cuando intentan pasar por el lodo, lo intentan, se caen, terminan todos sucios, también ha habido accidentes en motos, esto es muy común de ver y cuando llueve pasan más estas cosas", agregó Maribel, vecina del lugar.

Desde hace más de 10 años los vecinos han pedido la pavimentación de la vialidad.

"Esto pasa siempre, desde hace diez años que tengo viviendo aquí se sufre mucho por la terracería y más cuando es época de lluvias, se hace mucho lodo en la calle, es más los niños no pueden salir a jugar a gusto, se van a la vuelta mejor, ya sea porque los padres no los dejan o porque la calle no es apropiada para que estén corriendo", dijo Orlando, vecino del lugar.

Los habitantes del lugar señalan también que los riesgos de enfermedades son muchos para ellos.

"Entra demasiado polvo a mi casa, pero lo que más nos preocupa aquí es la cantidad de animales que se tienen, a mi casa ya entró una rata, se lo atribuyo a la falta de pavimentación porque de ahí es de donde salen, por el cochinero que hay, necesitamos y exigimos la pavimentación, nos hace falta", comentó Gabriela, otra vecina del sitio.

No son escuchados

Aunque ya han acudido al Ayuntamiento a reportar la situación, en espera de que arreglen una parte de su colonia, los vecinos no han tenido una respuesta favorable por parte de las autoridades.

"Solamente nos han dado largas, no han venido a ayudarnos aquí, ni nos han apoyado, ni han venido, solamente dicen que se vendrán a darse la vuelta o que mandaran a alguien, y nada, no hemos obtenido una respuesta positiva", añadió Gabriela.