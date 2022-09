En espera de la pavimentación en la colonia Labastida Ochoa

Mazatlán, Sin.- La avenida Los Mangos, de la colonia Labastida Ochoa de Mazatlán, está intransitable; los vecinos no pueden ni cruzar la calle en época de lluvias porque el lodo y el agua estancada no los dejan.

Y así ha estado, desde hace más de 10 años, en terracería, aunque en el Ayuntamiento de Mazatlán aparece como una obra pública entregada y liquidada por el gobierno municipal.

"Es incómodo, yo que manejo una moto, me tengo que ir despacio, pues me da miedo accidentarme o algo así, pues aquí pavimentado no está; está, pero si bien feo, lleno de pozos, de tierra, de piedras, este es el camino que tomamos diario los que salimos de la colonia", comentó Ricardo, vecino del lugar.

Los colonos comentan que en esa colonia no hay trabajos de pavimentación, algo que consideran injusto, pues es una zona muy transitada.

“Aquí no hay trabajos de pavimentación, solamente hay tierra y pozos, ojalá y que si arreglen esta parte, porque ya han ocurrido accidentes a los vecinos, se caen de las bicicletas, y es un lugar que los niños frecuentan mucho para salir y jugar”, agregó.

Sin pavimento

Una vecina aseguró que se le hace injusto que digan que ya se hizo una obra de pavimentación, cuando no es así.

“En realidad nunca hubo nada por esta parte de la colonia, ya no sé si hubo por otros lados, pero aquí no. Esperamos que la pavimenten”.