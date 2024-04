En total abandono la pesca, el campo y la ganadería: Xóchitl Gálvez

Mazatlán, Sin.- Hay un abandono tremendo a los pescadores, al campo, a la pequeña ganadería, afirmó Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la alianza Va por México (PAN, PRI y PRD), luego de reunirse con líderes del sector pesquero del sur de Sinaloa.

Comentó que el abandono al campo, a la pesca, a la pequeña ganadería está haciendo una crisis tremenda en el precio de los alimentos.

"Me decían los pescadores que el precio del combustible es complicadísimo al quitarles el apoyo del diésel, que no hay recursos para poder salir a pescar. De 800 embarcaciones que hay en el Pacífico cuando mucho salieron 80, entonces hay una crisis tremenda, esto conlleva, a las empacadoras que en su mayoría son mujeres a no tener ingresos”, dijo.

Xóchitl Gálvez se comprometió a apoyar al campo, a los agricultores y a la pesca.

"He hecho el compromiso, como lo dije en el debate, de volver a apoyar al campo, a los pequeños agricultores, que por cierto sé que están en paro aquí en la región de Mazatlán rumbo a Culiacán, porque se les había prometido un precio de garantía de 7 mil pesos, habían pactado 5 mil y muchos de ellos no lo han cobrado”, expresó.

Los planteamientosLuego de reunión privada, el presidente de la Unión de Armadores del Litoral del Pacífico, Jesús Omar Lizárraga Manjarrez, explicó que plantearon ante la candidata las problemáticas y necesidades que aquejan al sector.

"Como saben de los 22 programas que administraba la Conapesca fueron eliminados 21 y estamos buscando fortalecimiento a la institución para que se nos puedan brindar la solución a nuestras problemáticas y reactivar por lo menos los programas más importantes que den estabilidad al sector pesquero", concluyó.